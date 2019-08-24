Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 19. Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali başladı. Atatürk Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Ardından meh