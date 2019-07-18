"Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" Business Call to Action ağına katılıyor

- Ülkenin her yerindeki kadınlara mobil uygulama geliştirme ve girişimcilik eğitimleri verilerek uzaktan çalışma olanakları sunan "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi", artık Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Business Call to Action iş birliğinin bir parç

"Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" Business Call to Action ağına katılıyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi", uluslararası platformlarda örnek iş modeli olarak gösteriliyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dijital operatör Turkcell, şirketlerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma sürecindeki faaliyetlerini hızlandırmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Business Call to Action (BCtA) ağına katıldı.

Turkcell, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile Türkiye'de yaklaşık 4 bin kadına eğitim imkânı sağlayarak 200 kadını, 2021 yılına kadar test uzmanı olarak yetiştiriyor.

Türkiye’de dijital dönüşüme öncülük eden Turkcell, kadınların istihdama katılımındaki açığın kapanmasına ve dijital iş gücündeki potansiyelinin açığa çıkmasına büyük bir katkı sağlıyor. Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iş birliği yaptığı Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’yle, 2017’den bu yana kadınlara yazılım ve kodlama eğitimleri veriyor, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeleri için teşvik ediyor.

Geleceğin kapılarının herkes için eşit açılmasını hedefleyen Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamında Turkcell, mobil uygulama geliştirme ve girişimcilik konularında bugüne dek 3 bine yakın kişiye ulaştı. Bin 836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 saat online eğitim verildi. Proje boyunca 2,3 milyon satır kod yazıldı ve 203 proje fikri geliştirildi. Böylece binlerce kadına rehberlik ve eğitim sağlandı.

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamında ön eğitimini tamamlayanlar, Girişimcilik Yolculuğu ve Test Uzmanı Yolculuğu olmak üzere uzmanlaşacakları alanlarını kendileri belirliyor. Girişimcilik Yolculuğu’nda kadınlar, kendi mobil uygulamalarını geliştirebiliyor ve bu platformları kullanarak iş kurabiliyor.

Test Uzmanı Yolculuğu ise son kullanıcı testlerini yaparak Turkcell’in stratejik ürün ve hizmetlerine katkıda bulunmaları için her yıl 100 kadına iş imkanı sağlıyor. Hatta geliştirme ekibinin bir parçası olarak bu yeni çalışanlar istedikleri yerde testleri yapabiliyor ve düzeltmelerini, yeniliklerini, bulgularını rapor edebiliyor. Ocak 2018'den bu yana bu çalışanlar 5 bin 600’den fazla hata bildirdi ve 400’den fazla yeni özellik önerdi.

Bir sonraki adımda Turkcell, kadınları son kullanıcı testi uzmanı olarak istihdam eden bu iş modelini, binlerce yeni iş yaratma potansiyeli olan diğer TOBB üyesi şirketlere sunmayı planlıyor. TOBB’un Türkiye’nin her şehrinde bulunan Kadın Girişimciler Konseyi, Turkcell’in hedef kitleye erişmesine, onları eğitip projeye katılmalarını sağlamasına ve aynı zamanda kadın girişimcilere bir danışman bulmasına yardımcı oluyor.

2008 yılında faaliyete geçen BCtA, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına erişme sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Bunu yapmak için de şirketleri, satın alma gücü günlük 10 doların (doların 2015 yılı değerlerine göre) altında olan kişileri; tüketici, üretici, tedarikçi ve dağıtıcı olarak iş gücüne sokacak kapsayıcı iş modelleri geliştirme yönünde teşvik ediyor.

BCtA, birçok uluslararası kuruluş tarafından destekleniyor ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yönetiliyor.


- "Kadınların liderlik ettiği girişimleri destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, bu projenin Türkiye'deki diğer şirketler için bir hizmet modeli haline gelmesini umduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Telekomünikasyon sektörünün dijital geleceğini inşa etmek için kapsayıcı istihdamı teşvik etmenin önemini biliyoruz. Turkcell'de kadınları iş hayatında güçlendirmek ve onların liderlik ettiği girişimleri desteklemek için pek çok uygulama hayata geçiriyoruz. Bu alanda Türkiye’deki en önemli girişimlerden biri olan Geleceği Yazan Kadınlar projemizle onlara girişimcilik ve mobil uygulama geliştirme konularında rehberlik ediyoruz. Bu kadınların bazılarını diledikleri yerde diledikleri zaman çalışabilecekleri bir iş modeli kurgulayarak son kullanıcı test uzmanı olarak işe alıyoruz. Kadınların evde veya okulda önde gelen teknoloji şirketleri için çalışabilecekleri yeni bir iş ekosistemi ortaya çıkarılmasına öncülük ediyoruz."

Business Call to Action’ın Geçici Başkanı Sahba Sobhani de "Turkcell, iş gücündeki kadınların dijital teknolojinin nasıl kullanılabileceğinin en iyi örneğini gösteriyor. Bu proje, kadınların gelir elde etmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını artırması için yeni ve heyecan verici fırsatlar yaratıyor." ifadelerini kullandı.

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