MUĞLA - Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan" kampanyası kapsamında kentte 200 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını bildirdi.

Yaprak, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, kentin yüzde 68'inin ormanlık alan olduğunu, ormanları sürdürülebilir alan olarak gördüklerini dile getirdi.

Muğla'da 195 noktada 18 bin kişinin katılımıyla 200 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirten Yaprak, şunları kaydetti:

"Fidan dikilecek alanlarımızın büyük kısmını hazırladık. Hazırlamaya da devam ediyoruz. Sadece ormanlık alanları değil, yol kenarları, okul, cami bahçelerini, mezarlıkları da hazırladık. Orman dışı birçok alanda da fidan dikimi yapacağız. 3 saatte Muğla'da 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bütün vatandaşlarımızı fidan dikim şölenine bekliyoruz. 11 Kasım'da saat 11.11'de 11 milyon fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Muğla Bölge Müdürlüğü olarak 1 milyon 156 bin 983 hektar alana sahibiz. Yangınlara karşı son teknolojiyi kullanıyoruz. Su atar 5 helikopterimiz ve keşif amaçlı bir helikopterimiz var. Fethiye, Marmaris, Milas ve Yatağan'da konuşlanıyor. Yanan sahalarda ağaçlandırma ve üretim faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu sene dikim sezonunda yanan sahaları tamamen ağaçlandırılmış hale getireceğiz. Kesinlikle bir metrekare alan ağaçlandırılmadan bırakılmayacak."