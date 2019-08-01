Gayrimenkul sektörü kredi faizlerinin düşürülmesinden memnun

- İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: - "Uzun vadede düşük faiz politikası, istikrarlı bir ekonominin ve inşaat sektörünün en önemli ipuçlarından biridir" - AYİDER Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu: - "Konut fiyatlarının stabil seyrettiği ve hatta bazı

Gayrimenkul sektörü kredi faizlerinin düşürülmesinden memnun
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul sektörü temsilcileri konut kredi faiz oranlarının düşürülmesine ilişkin duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konut kredi faiz oranlarının 0,99'a çekilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, indirimin inşaat sektörünün içinde bulunduğu darboğazın aşılmasında etkili olacağını ifade etti.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Merkez Bankası'nın çaktığı kıvılcımın Ziraat Bankası’nda karşılık gördüğünü aktararak, "Ziraat Bankası'nın konut kredi oranlarını psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına düşürmesi sektörün uzun vadede destekleneceğini işaret ediyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta da bankanın düşük faiz vadesini 180 aya yani 15 yıla çıkarmış olması... Uzun vadede düşük faiz politikası, istikrarlı bir ekonominin ve inşaat sektörünün en önemli ipuçlarından biridir." diye konuştu.

Faiz indiriminin konut fiyatlarında revizyon yapılmadan önce gelmesinin diğer önemli bir nokta olduğunu vurgulayan Durbakayım, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi birçok konut üreticisi geçen yıldan bu yana konut fiyatlarında büyük bir revizyona gitmedi. Düşük maliyetlerle yaptıkları/devam ettikleri projelerdeki cazip fiyatları müşterilerine sunmaya devam ediyor. Fiyat revizyonu için herkes yılın son çeyreğini bekliyor. Buna ek olarak alternatif yatırım araçlarında da gayrimenkul lehine bir hareket gözlemleniyor. Dövizdeki düşüş eğiliminin devam etmesini, mevduat faizlerine de gözle görülür bir gerileme olmasını bekliyoruz. Yani tüketici açısından mükemmel bir zemin hazırlanmış oldu. Beklentimiz bu kıvılcımın özel bankalar nezdinde de destek görmesi ve sektörü aydınlatacak bir meşaleye dönmesi yönündedir. Ayrıca kredi faizlerinin sıfır konut dediğimiz ilk satışlara uygulanması da biz konut üreticileri için önem arz etmektedir. Nitekim inşaat sektörünün içinde bulunduğu darboğazın aşılmasında bu durum büyük önem arz etmektedir."


- "Sektörde beklenen hareket gerçekleşecektir

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu da kamu bankalarının konut faiz oranını, psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına düşürmesinin uzun zamandır sektör temsilcilerinin beklediği bir karar olduğunu belirterek, tahminlerinin yüzde 1,30 bandına kadar düşebileceği yönünde olsa da kararın kendileri için şaşırtıcı ve sevindirici olduğunu söyledi.

Uzun zamandan beri konut alıcılarının konut alımından ziyade kiraya yönlendiğini ve parasını mevduatta değerlendirdiğini gözlemlediklerini kaydeden Erkurtoğlu, "İnanıyoruz ki bu kararla birlikte sektörde beklenen hareket gerçekleşecektir. Yine vadelerin de 180 aya kadar uzaması, konut alımını kolaylaştıracaktır. Konut fiyatlarının stabil seyrettiği ve hatta bazı lokasyonlarda ucuzladığı bir dönemde, konut alıcıları için bir fırsat oluştu diyebiliriz." şeklinde konuştu.


- "Konut satışında yine Avrupa birincisi oluruz"


Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise, "Konut satışında ikinci yarıda toparlanma ile yine Avrupa birincisi oluruz." dedi.

Akbal, özellikle gelişmiş ülkelerde ekonomilerin toparlandığını aktararak, ilgili merkez bankalarının bir bir faiz indirimleri yaptığını ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde parasal bolluk açıdan tekrar bir yukarı yönlü ivme olacağını söyledi.

Bu sebeple gelişmekte olan ülkelerle rekabet açısından da ekonominin daha canlı olması gerektiğine işaret eden Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki 425 baz puanlık faiz indirim kararının hem bu global resim açısından hem de iç piyasanın canlanması açısından önemi vardı. Ziraat Bankası’nın konut kredi faiz oranlarını psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına yüzde 0,99’a çekmesi, Vakıfbank’ın yine benzer adım atması bu açıdan pası gole çevirmek oldu. Diğer bankalarımızın da bu anlamda gol atmasını, tüketicinin yükünü hafifletmesini önemli buluyorum. Bu genel resme döner ise konut satışlarımızda ikinci yarıda bir toparlanma göreceğimiz aşikar. Toplam konut satışlarımız geçen yıl ocak-hazirana kıyasla yüzde 25 düşmüştü. Bunu toparlar isek ki ikinci yarıda aylık bazda konut satışları daha fazla oluyor, 1 milyonun epey üzerinde bir satışla ve yine Avrupa birincisi olarak seneyi kapatmış oluruz."

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da Merkez Bankası'nın faiz hamlesi ile birlikte hem üreticilerde hem tüketicilerde bir indirim beklentisi oluştuğunu belirterek, "Ziraat Bankası’nın ve Vakıfbank’ın konut kredi faiz oranlarını psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına çekmesi oldukça sevindirici bir haber. Bunun bankacılık sektöründe benzer yansımaları olur ise konut talebinin ciddi anlamda canlanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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