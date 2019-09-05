ADANA - UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın lezzetleri "Gastronomik Lezzetler Tadım Günleri" etkinlikleri kapsamında Adana'da sergilendi.

Adana Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Hatay'ın yöresel lezzetleri katılımcılara tattırıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, etkinlikte yaptığı konuşmada, bölgenin, dünyanın en güzel lezzetlerine sahip olduğunu kaydetti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Hatay'ın UNESCO tescilli dünyadaki 26 gastronomi şehrinden biri olduğunu hatırlattı.

UNESCO tescilli gastronomi şehirlerinden biri olmak için başvurusunu yapan Adana'nın da listeye dahil olması temennisinde bulunan Savaş, ortak projeler için birlikte çalışmaya devam edecekleri kaydetti.

Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer de gastronomi, şehirlerinin tanıtımında önemli bir alan olduğunu belirtti.



