Garanti BBVA'dan 3 milyar 668 milyon 768 bin TL net kar

- Garanti BBVA Genel Müdürü Fuat Erbil: - "Mevduat tabanımızı sene başından bu yana yüzde 6 büyütürken, Garanti BBVA’yı tercih eden müşterilerimizin sayısı 17 milyona ulaştı"

Garanti BBVA'dan 3 milyar 668 milyon 768 bin TL net kar
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA'nın net karı bu yılın ilk yarısında 3 milyar 668 milyon 768 bin lira oldu.

Garanti BBVA açıklamasına göre, bankanın konsolide finansal tablolarına göre, bu yılın ilk yarısında, net karı 3 milyar 668 milyon 768 bin lira olarak gerçekleşti. Aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 422 milyar 284 milyon 856 bin lira seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 316 milyar 120 milyon 722 bin liraya ulaştı.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 62 ile mevduatlar oluşturmaya devam etti. Mevduat tabanı yılın ilk yarısında yüzde 6 büyümeyle 260 milyar 60 milyon 882 bin lira oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,4, öz kaynak karlılığı yüzde 15,3, aktif karlılığı ise yüzde 1,8 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Fuat Erbil, "Seçim dönemini içine alan ve risk algısının yüksek seyrettiği 2019’un ikinci çeyreğinde sağlam aktif kalitesi, güvenli likidite seviyesi ve kuvvetli sermaye yapısını koruyarak bilançomuzu başarıyla yönettik. Zorlu piyasa koşullarına rağmen bu başarılı sonuçların ve karlılığımızın arkasında, her kademeden tüm çalışanlarımızın büyük bir özveriyle katkı sağladığı, sorumluluk üstlendiği, süreçlerin çok doğru tasarlanıp yönetildiği kusursuz işleyen bir sistem var. Müşteri adetlerimizdeki artış bunun somut kanıtı. Mevduat tabanımızı sene başından bu yana yüzde 6 büyütürken, Garanti BBVA’yı tercih eden müşterilerimizin sayısı 17 milyona ulaştı. Dijital müşterilerimizin sayısı ise attığımız yenilikçi adımlarla 8 milyona yaklaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün önde gelen uluslararası yatırım şirketlerince, finansal sonuçları ve karlılığıyla Türkiye'de yatırım tavsiyesi verilen sayılı bankalardan biri olmayı da yıllardır süregelen bu kurumsal yapıya borçlu olduklarını aktaran Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde yurt dışı borçlanma programımızın başarısı ve uluslararası bankacılık alanındaki öncü rolümüzle, 600 milyon Amerikan doları hedefiyle çıktığımız sendikasyon kredisine, yabancı bankaların gösterdiği yoğun ilgi sonucunda, hedefin çok üzerinde talep aldık. 9 yılı aşkın bir süredir BBVA Grubu ile Türkiye ekonomisine değer kattık. Şimdi, Garanti BBVA olarak, çalışan ve müşteri mutluluğu odaklı, dijitalleşme temelli vizyonumuzla, ülke ekonomisine, topluma katkı sağlamaya ve çağın olanaklarını herkese sunmaya devam edeceğiz."


-"Ekonomimize katkıda bulunan projelerin finansmanında öncü ve lider bir rol oynuyoruz"


Garanti BBVA olarak, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine verilen desteğe de değinen Erbil, şunları kaydetti:

"Ekonomimize katkıda bulunan projelerin finansmanında öncü ve lider bir rol oynuyoruz. Yine bu dönemde EMEA Finance tarafından üst üste dördüncü kez CEE Bölgesi’nin (Orta ve Doğu Avrupa) En İyi Proje Finansmanı Kurumu, En İyi Yapılandırılmış Finansman Kurumu ve En İyi Sendikasyon Kurumu seçildik. Oynaklığın yüksek olduğu zamanlarda sağlam duruşumuzu koruyarak müşterilerimizin her türlü talep ve ihtiyacını karşılamaya özen gösteriyoruz. Finansmana erişimin çok önemli olduğu bu dönemde, kadın girişimcilerimize de işletmelerini büyütmeleri ve sürdürülebilir kılmaları için destek vermeye devam ediyoruz. IFC ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, 390 milyon TL’lik finansmanı kadın girişimcilerimizin kullanımına sunduk. Tüm paydaşlarımıza uzun vadeli sürdürülebilir değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz.."

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