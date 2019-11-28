Garanti BBVA Mobil'den İstanbulkart'a yükleme yapma imkanı

Garanti BBVA Mobil kullanıcıları, İstanbulkart'larına para yüklemenin yanı sıra bakiye sorgulaması da yapabilecek

Garanti BBVA Mobil'den İstanbulkart'a yükleme yapma imkanı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Garanti BBVA, BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, İstanbulkart'a Garanti BBVA Mobil’den yükleme yapma imkanı sunuyor.

Garanti BBVA açıklamasına göre, iş birliği kapsamında, bankanın sahip olduğu 8 milyonu aşkın dijital bankacılık müşterisi bu özellikten yaralanacak. Garanti BBVA Mobil kullanıcıları, İstanbulkart'larına para yüklemenin yanı sıra bakiye sorgulaması da yapabilecek. Yükleme yapılan kartı kaydederek daha sonraki yüklemelerini kolayca tamamlayacak kullanıcılar, ödemeyi Garanti BBVA hesaplarından ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Kullanıcılar, başkasının kartına da yükleme yapabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Garanti BBVA arasında gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, alternatif ödeme yöntemleri ile daha fazla kullanıcıya ulaşılması ve ulaşım ödemelerinin dijitalleşmesine katkı sağlanması hedefleniyor.


- "Kullanıcılar, istedikleri miktarı masrafsız ve kolayca kartlarına yükleyebilecek"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, her geçen gün müşterilerin ürün ve servis ihtiyaçlarını dijital kanallardan giderme eğiliminin artarak devam ettiğini belirterek, "Kullanıcılar, İstanbulkart yükleme noktası haline getirdiğimiz Garanti BBVA Mobil üzerinden istedikleri miktarı, hesaplarından masrafsız ve kolayca kartlarına yükleyebilecek. Bankacılık hizmetlerini, müşterilerimizin günlük hayatta sıkça kullandıkları sistemlere daha fazla entegre ederek değer yaratmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin de "Yenilikçi ödeme çözümlerimizle müşterilerimize ayrıcalıklı hizmet sunmaya devam ediyoruz. İstanbulkart ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde, ulaşım ödemeleri alanındaki yenilikçi çözümlerimizi daha geniş kitlelerle buluşturarak bu alanda akla ilk gelen banka olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgilere göre, Yakın Alan İletişim (NFC) özelliği bulunan Android işletim sistemli telefon kullanıcıları, yükleyecekleri tutarı belirttikten sonra İstanbulkart'ı telefonlarının arkasına okutarak tek seferde para yükleyebilecek.

NFC özelliği bulunmayan telefonlarda ise kullanıcılar, İstanbulkart numarası ile yükleme talimatı verdikten sonra bakiyenin karta geçmesi için İstanbulkart'ını Biletmatik'e ya da online talimat yükleme noktalarına okutarak işlemlerini tamamlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi BELBİM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehircilik vizyonu ve inovatif çözümlerle hayatı kolaylaştırma anlayışına İstanbulkart mobil uygulaması ile katkı sağlıyor. İstanbulkart'ı bir ulaşım kartı olmanın ötesine taşıyan BELBİM'in yenilikçi uygulamaları ile İstanbulkart, alışverişte de kullanılabilecek bir elektronik para kartına, ödeme aracına dönüştürüldü.

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