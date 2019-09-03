İSTANBUL - Samsung Galaxy Note10, yeni kamera özellikleriyle anılarını yakalamak ve paylaşmak isteyen kullanıcılara üst seviye bir deneyim sunuyor.

Samsung'tan yapılan açıklamaya göre, şirket kullanıcıların özel anılarını yakalama ve dostlarıyla paylaşmak için yenilikçi yollar sunuyor ve Samsung’un bu vizyonu Galaxy Note10’un yeni kamera özellikleriyle bir kez daha hayata geçiyor.



Gelişmiş görüntüleme teknolojisi ve üst düzey yazılımları bir araya getiren Galaxy Note10, video ve fotoğraf çekme deneyimlerinizi bir üst seviyeye taşıyor. Galaxy Note10 ailesinin her iki üyesi Galaxy Note10+ ve Galaxy Note10 kullanıcıları, Galaxy Note’un bugüne kadarki en güçlü yaratıcılık araçlarını kullanma olanağına sahip oluyor. Note10 günümüz yaşam biçimine uygun şekilde tasarlandı ve neredeyse gördüğünüz gibi yakalamanızı sağlayan kamera özelliğini güçlendirdi.



Yeni bir inovasyon olan Gece Modu’na sahip Note10 ile alacakaranlıkta fotoğraf çekmek isteyip de bulanık ve odaklanamamış bir sonuçla karşılaşılmıyor. Gece Modu, Note10’un ön kamerasıyla düşük ışıkta, güzel fotoğraflar çekmeye olanak tanıyor.





- 3 boyutlu derinlik kamerası





Geniş kapsamlı video aracı sayesinde Note10, tüm video üretim sürecini bir dönüşümden geçirmiş durumda. Kullanıcılar herhangi bir ek cihaza ya da üçüncü parti yazılıma ihtiyaç duymadan sadece telefonları ile profesyonele yakın kalitede çekim ve montaj yapabilecek.



Yeni özellikleriyle birlikte Galaxy Note10 ile görüntü ve videolarda sabit ya da hareketli nesneler üzerinde AR çizimler yapılabiliyor. Bu özellik kullanıcılara tüm video ya da fotoğrafı özel kılmalarına ve eğlenceye dönüştürmelerine olanak tanıyor. Galaxy Note10+’da bulunan "Derin Odak" özelliği 3 boyutlu derinlik kamerası aracılığı ile kullanıcının çevre haritasını çıkarıyor ve gelişmiş bir 3 boyutlu tanımlama yaratıyor. Bu özellik bir nesnenin derinlik ölçümünü yapabiliyor ve 3 boyutlu haritalama işlemini mümkün kılıyor.

Geliştirilmiş S Pen kullanıcıları daha üretken ve daha etkin kılıyor. S Pen’in yeni özellikleri, uzaktan kontrol ile mod değişikliği sayesinde "Canlı Odak" ile fotoğraf ve video çekimini, grup çekimleri için yaklaştırma ve uzaklaştırma özellikleriyle kamera kontrolünü; "Selfie" ya da "Canlı Odak" modunda kamera açısı değiştirme olanağını, YouTube ve Spotify gibi seçili uygulamaları kontrol etmeyi sağlıyor.



