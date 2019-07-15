ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu lider tamamlayan Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kupası, Adana'da taraftarla buluştu.

Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin Türkmenbaşı Bulvarı'nda gerçekleştirilen açılışının ardından bir otelde şampiyonluk gecesi gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in mesajı barkovizyondan davetlilere izletildi.

Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Ozan Burucu, yaptığı konuşmada, altı ay önce kurulan derneklerinin şu an 60 üyesinin bulunduğunu söyledi.

Adana ve Galatasaray'ın ortak paydasında, içerisinde spor olan her türlü konuya katkı sağlamak ve liderlik etmek üzere kurulduklarını dile getiren Burucu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Şampiyonluk pastasının kesilmesinin ardından taraftarlar, 22. Süper Lig ve 18. Ziraat Türkiye Kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte, sanatçı Yeşim Salkım sahne aldı.