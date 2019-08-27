Futbolcu Sural'ın hayatını kaybettiği kazanın davası

Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği ve 6 futbolcunun da yaralandığı trafik kazası sonrası tutuklanan minibüs sürücüsü, ilk duruşmada tahliye edildi

Futbolcu Sural'ın hayatını kaybettiği kazanın davası
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyasporlu bazı futbolcuların kiraladığı su kanalına devrilen ve Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklu bulunan sürücü, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği ve 6 futbolcunun da yaralandığı kaza nedeniyle hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş'ın yargılaması başladı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, sanık Esat Altıntaş, avukatı Sevda Ünlü ile müşteki futbolcular Isaac Sackey ve Djalma Campos hazır bulundu.

Duruşmada kazada araçta bulunan şoförün arkadaşı Şükrü Yenihan, futbolcular Papiss Cisse, Steven Caulker, Wanderson Baiano, Welinton Souza Silva da tanık olarak dinlendi.

Savcının mütalaasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Esat Altıntaş, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Futbolcuların kendisinden ilçede saat 01.00'de bir toplantılarının olması nedeniyle aracı hızlı kullanmasını istediklerini ileri süren Altıntaş, buna rağmen hız yapmadığını savundu.

Alanya girişinde direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve yolun sağındaki su kanalına devrildiğini belirten Altıntaş, kazayı şöyle anlattı:

"Minibüs arka girince birden hızlandı ve çıkamayınca karşıdaki büze vurarak durdum. Ardından futbolculara baktık ve bir kişinin eksik olduğunu görünce olay yerine koştum. Orada ölen futbolcuyu gördüm. O an yaşıyordu. Kandan boğulmasın diye kafasını sola yatırdım ve ambulansı arayarak yardım talep ettim. Böyle bir olay olduğu için üzgünüm. Bu süreçte olay yerinden hiç ayrılmadım."

- Sackey ile Campos şikayetçi olmadı

Futbolcular Sackey ile Campos ise sanıktan şikayetçi olmadıklarını beyan etti.

- Cisse: "Birine çarptık sandım"

Tanık olarak dinlenen Papiss Cisse ise kulübe kısa bir mesafe kala meydana gelen kaza sırasında ilk önce bir yayaya çarptıklarını düşündüğünü ifade etti.

Kazaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını belirten Cisse, "Oturduğum yerden şoförün yüzünü görmüyordum. Arkada oturarak telefonda oyun oynuyordum. Şoförün uyuyup uyumadığını bilmiyorum. Benim hatırladığım tek şey, Sural'ın yüzü." diye konuştu.

Mahkemede dinlenen Steven Caulker de özel bir toplantısı nedeniyle ulaştığı Türkçe öğretmeni aracılığıyla şoföre toplantıya yetişmesi için acele etmesi gerektiğini söylettiğini aktardı.

Wanderson Baiano da şoförün uyuduğunu görmediğini kaydetti.

Kaza anını çok iyi hatırladığını dile getiren Welinton Souza Silva ise yaşananları şöyle anlattı:

"Bir ses duydum ve bir şeye çarpmış gibi hissettik. Araç durunca birbirimizi yokladık. Ben arkada yolculuk yapıyordum ve bana göre araç hızlıydı. Ben hız yapması konusunda bir şey de söylemedim. Kazanın ardından bacağım, kolum ve kafamda ağrılar olduğu için Sural'ın bulunduğu yere gidemedim. O yüzden kim yardım etti, bilmiyorum. Ayrıca şoförün dalgın olup olmadığını bilmiyorum. Yol boyunca tahminim hızı 80 ile 120 kilometre arasındaydı."

Araçta bulunan sürücünün arkadaşı Şükrü Yenihan ise kaza sırasında uyuduğunu, hiçbir şey görmediğini, kazadan sonra uyandığında Esat Altıntaş'ın yaralıya yardım ettiğini gördüğünü söyledi.

Duruşmaya verilen 10 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 28 Nisan'da Kayseri'de oynan ve 1-1 beraberlikle biten karşılaşma sonrası kiraladıkları özel bir minibüsle Alanya'ya dönmek üzere yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuların bulunduğu minibüs ilçe girişindeki Dinek mevkisinde su kanalına devrilmiş, kazada, Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural hayatını kaybederken 6 futbolcu da yaralanmıştı.

Kazanın ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

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