Fotoğraf karesinde 'canlanan' resimler

Ünlü oryantalist ressamların Bursa resimlerini, yapıldığı mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırarak fotoğraf çeken Neslihan Sağır Çetin, projesini yurt dışına taşımayı hedefliyor.

Fotoğraf karesinde 'canlanan' resimler
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Isparta Düğün Salonları

BURSA - Fotoğraf sanatçısı Çetin, Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", Fransız ressam Jean Leon Gerome'nin "Prayer at The Sultans Tomb", İngiliz ressam John Frederick Lewis'in "Entrance to Tomb of Sultan Mehmet", Avusturyalı ressam Rudolf Ernst'in "The Beggar", Polonyalı ressam Stanislaw Chlebowski'nin "Turkish Lady Praying The Green Mosque" gibi daha pek çok ressamın Bursa konulu eserlerini fotoğraf karelerine yansıttı.

Resimlerin aynısını canlandırabilmek için kostümler diktiren, çeşitli materyalleri antikacılardan bulan ya da marangozlara yaptıran ve resimlerdeki kişilere benzer modeller kullanarak deklanşöre basan Çetin'in "Resmimekan" adlı 40 fotoğraftan oluşan projesi iki yılda tamamlandı.

Fotoğraflarını Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergileyen Çetin, projesini yurt dışına taşımak ve buna ilişkin bir kısa film çekmek istiyor.

Neslihan Sağır Çetin, 2016 yılında Yeşil Cami'yi gezerken, Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı resmini Yeşil Cami'de yaptığını öğrendiğini söyledi. Bundan geç haberdar olmasından yola çıkarak resimlerin yapıldığı yerlerde modellerle fotoğraf çekmeyi planladığını belirten Çetin, "Daha sonra Bursa'da yapılan birkaç resimle daha karşılaştım ve bu resimlerin de fotoğraflarını çekmek istedim. Her bir resim için kostümler dikildi, hazırlıklar yapıldı." dedi.

Çetin, 2017'de başladığı çekimleri bitirerek hazırladığı seçkiyi Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunduğunu anlattı. Bir resmin hazırlığının 2-3 ay sürdüğünü aktaran Çetin, şöyle konuştu:

"Bazen sadece kostümler değil, o resimdeki Kur'an muhafazası da dikildi, rahle gibi eşyalar marangoza yaptırıldı. Teber, silah, kilim gibi materyaller antikacılardan bulundu. Hepsinin bir araya getirilmesi uzun zaman aldı. Böylelikle resimlerin içeriğini tamamlayıp fotoğraf çekimi yaptık. Bazen mevsimin gelmesini, kar yağmasını, bazen de uygun ışığı bekledik. Güzel bir süreç oldu. Tabloların içinden modellerimle beraber geçtim."

"Osman Hamdi Bey olur musun?"

Çetin, zorlu ve heyecanlı bir fotoğraf çekim süreci yaşadıklarını dile getirdi. Aradığı materyalleri antikacılardan bulmakta zorlandığını dile getiren Çetin, şunları söyledi:

"Öyle silahlar var ki aynısı günümüzde bulmak çok zor. Antikacılara gidip rica ettiğimde aralarında iletişim kurarak bulup getirdiler. Çekimlerden sonra geri götürdük. Onlar olmasa fotoğraflar eksik kalırdı. Kostümler dikildi. Resimlerdeki kişilere benzeyen kişileri bulmaya çalıştım. Modellere 'Sen Osman Hamdi Bey'e çok benziyorsun. Osman Hamdi Bey olur musun?' gibi sorular sordum."

Çoğunlukla Yeşil Türbe, Yeşil Cami, Muradiye Külliyesi ve Ulu Cami'de yaptığı çekimler sırasında kostümlü modellerle para karşılığında fotoğraf çektirmek isteyen turistler olduğunu ifade eden Çetin, farklı anılarla dolu iki yıl geçirdiklerini belirtti. 40 fotoğrafı bulunan projenin Türkçe ve İngilizce kitabının da basıldığı bilgisini veren Çetin, "Kitapta, resimlerde olan fakat günümüzde o mekanda bulunmayan rahle, şamdan gibi eserlerin hangi müzelerde olduğunu envanter numaralarıyla yazdım. Duvarlardaki hat yazılarının anlamlarını ve resimdeki her türlü materyalin ne anlama geldiğini anlattım." diye konuştu.

Fotoğrafları Fransa, Avusturya, İngiltere'de de sergilemek istediğine değinen Çetin, "Daha sonra bunun belgeselini, tanıtım filmini yapmak istiyorum. Van Gogh'un resimleriyle bir sinema filmi yapıldı. Bunun Osman Hamdi Bey versiyonu neden olmasın? Bursa için çok değerli, daha önce eşi benzeri yapılmamış bir proje." değerlendirmesinde bulundu.

Neslihan Sağır Çetin, birçok ünlü eserde Bursa'nın resmedildiğinin duyulmasını istediğini kaydetti.

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