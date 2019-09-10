Ford, yeni elektrikli ve hibrit araç modellerini tanıttı

Ford, Puma EcoBoost yarı hibrit, yeni Explorer ve Tourneo Custom şarj edilebilir (Plug-In) hibrit modelleri ile yarı, tam ve plug-in hibrit güç aktarma organları sunan ilk Ford modeli olan yeni Kuga SUV dahil bugüne dek en geniş elektrikli araçlar serisin

Ford, yeni elektrikli ve hibrit araç modellerini tanıttı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Ford, yeni elektrikli ve hibrit araç modellerini Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, bu yılın başlarında her yeni Ford otomobil serisinde yarı hibrit, tam hibrit, plug-in hibrit veya tam elektrikli bir versiyonu olacağını ve Avrupalı müşterilere en kapsamlı elektrikli araç yelpazelerinden birinin sunulacağını duyurmuştu. Bu kapsamda Ford, bu yıl 8 adet olmak üzere 2024 yılına kadar 17 elektrikli aracını Avrupa pazarına sunacak.

Ford, elektrikli güç aktarma organlarının 2022 sonuna kadar otomobil satışlarının yarısından fazlasını oluşturacağını ve Ford'un elektrikli araç satışlarının konvansiyonel benzinli ve dizel araçları geçeceğini öngörüyor ve o zamana kadar 1 milyon elektrikli otomobil satmayı planlıyor.


- 600 kilometrelik menzil ve hızlı şarj kabiliyeti


Ford, Frankfurt Otomobil Fuarı'ndaki standında bugüne dek sunduğu en kapsamlı elektrikli araçlar yelpazesini sergiliyor.

Tamamıyla yenilen Kuga SUV'un Plug-In hibrit varyantı, Ford'un şimdiye dek yarı hibrit, hibrit ve Plug-In hibrit güç aktarma organlarını sunduğu ilk Ford modeli oldu. Yeni Explorer Plug-In hibrit 7 koltuklu SUV ve yeni Tourneo Custom Plug-In hibrit 8 koltuklu van modelleri, geleneksel bir içten yanmalı motorun menzil ve özgürlüğünün yanı sıra sıfır emisyon sunan, elektrikli sürüş kabiliyeti de sunuyor.

İlk kez tanıtılacak olan yeni Puma Ecoboost yarı hibrit SUV esintili kompakt crossover, düşük CO2 emisyonu için yarı hibrit teknolojisi ve optimize edilmiş yakıt verimliliği, teknik özellikleriyle daha duyarlı ve ödüllendirici bir sürüş deneyimi vadediyor.

Kendini şarj eden, tam hibrit, benzinli-elektrikli güç aktarma teknolojisine sahip Ford Mondeo hibrit dizele karşı etkileyici bir alternatif oluyor ve özellikle şehir trafiğindeki dur-kalk durumlarında saf elektrikli sürüş sunuyor. Ford’un Mustang esintili yeni tam elektrikli performans SUV'u 2020 yılında Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP) kullanılarak hesaplanan 600 kilometrelik saf elektrikli menzili ve hızlı şarj kabiliyeti ile pazara sunulacak.


- Kesintisiz şarj çözümleri için 6 enerji tedarikçisi ile iş birliği yapılacak


Ford, şarj edilebilir (plug-in) hibrit müşterilerine ev tipi duvar şarj üniteleri ile birlikte kurulum hizmetleri ve çevre dostu enerji tarifeleri sunmak, elektrikli araçların daha basit, daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir biçimde şarj edilmesini sağlamak için Avrupa çapında önde gelen 6 enerji tedarikçisiyle iş birliği yapacak.

Şirket, bu doğrultuda bir süre önce İngiltere ve İrlanda'da hizmet sunmak için Centrica ile çalışacağını açıkladı. Ford'un enerji alanındaki iş ortakları, kurulum hizmetlerini Ford’un Avrupa genelindeki bayilik ağlarını desteklemek için de sunacak. Ford'un duvar ünitesi çözümü, Ford'un Plug-In hibrit model kullanıcılarına evde şarj sürelerini üçte bire kadar kısaltmak için klasik bir ev prizine göre yüzde 50’ye kadar daha fazla şarj gücü sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Avrupa Pazarlama Satış ve Servis Başkan Yardımcısı Roelant de Waard, Centrica gibi önde gelen enerji tedarikçileriyle iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, "Bu iş birlikleri hızlı şarj eden duvar ünitemizle tedarik, kurulum ve özel çevre dostu enerji tarifeleri dahil olmak üzere hepsi bir arada bir şarj çözümü sunabilmemizi mümkün kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.


- 30 ülkede 118 binden fazla şarj noktasına erişim sağlayacak


Ford ayrıca, hibrit araç sahiplerinin ve işleticilerinin şarj noktalarını kolayca aramalarını, bulmalarını ve ödeme yapmalarını sağlayacak yeni bir akıllı telefon ve tablet uygulaması sunuyor. NewMotion ile birlikte çalışan Ford, Avrupa'da geniş kapsama sahip en büyük kamu şarj noktaları ağına erişim sunuyor. Yeni uygulama, Ford müşterilerinin 30 ülkede 118 binden fazla şarj noktasına erişimini ve ödeme yapmasını kolaylaştıracak.

Müşteriler, birçok ülkedeki şarj noktalarını kesintisiz olarak kullanabilecek, tek hesaptan şarj hizmetini başlatıp ödeme yaparak sadeleştirilmiş bir sahip olma deneyimi yaşayabilecek.

Ford ayrıca, 2020 yılına kadar Avrupa'nın önemli şehirlerinde 350 kW şarj kapasitesine sahip 400 hızlı şarj istasyonu kurmayı hedefleyen "IONITY" konsorsiyumunda kurucu üye ve ortak olarak yer alıyor. Tam elektrikli araçların şarj sürelerini mevcut sistemlere kıyasla ciddi ölçüde kısaltan bu ağ, uzun yolculuklar için ideal olacak.

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