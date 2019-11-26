Ford Otosan ve YGA'dan sosyal sorumluluk alanında yeni iş birliği modeli

Ford Otosan Ar-Ge ve inovasyondaki gücünü gelecek nesillerin hizmetine sunmak hedefiyle, Young Guru Academy ve Twin iş birliğiyle "Hayaller Bilgi İster" projesini başlattı - Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: - "Başta otonom sürüş olmak üzere araç t

Ford Otosan ve YGA'dan sosyal sorumluluk alanında yeni iş birliği modeli
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Ford Otosan, hayal gücü ile bilgiyi birleştiren ve çocukları geleceğin teknolojik dünyasına şimdiden hazırlayan "Hayaller Bilgi İster" projesini Young Guru Academy (YGA) ve Twin iş birliğiyle hayata geçirdi.

Hayaller Bilgi İster Projesi’nin basın tanıtımı gerçekleştirildi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, toplantıda yaptığı konuşmada, "Ford Otosan olarak otomotiv sektöründe geleceğin teknolojilerini şekillendiriyor, uluslararası arenada rekabetin boyutlarını değiştiren araçlara imza atıyoruz. Başta otonom sürüş olmak üzere araç teknolojileri alanındaki yatırımlarımız ve geliştirme faaliyetlerimiz Türkiye’nin mühendislik bilgi birikimine katkı sağlıyoruz." dedi.

Söz konusu projeyle bu bilgi birikimini, çocuklara şimdiden aktarmayı ve onlara ilham vermeyi hedeflediklerini belirten Yenigün, "Geleceği oluşturmalarına yardımcı olacak teknolojilerle tanışmaları için otonom sürüş teknolojisini deneyimleyecekleri yeni bir teknoloji seti geliştirdik. Sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımızla sosyal inovasyona öncülük ettiğimiz bu proje ile kendi faaliyet alanlarımız üzerinden çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Yenigün, YGA’nın "çift kanatlı gençler" yetiştirme felsefesinin ve gençlerin sosyal sorunlara köklü çözümler geliştirmek için inovasyonu temel almalarını sağlayan yaklaşımının Ford Otosan’ın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla örtüştüğünü ifade ederek, kendisinin de bir "Hayal Ortağı" olarak YGA'daki gençlere mentorluk desteği verdiğini aktardı.

- "Türkiye'nin en parlak gönüllüleri, en ihtiyaç sahibi okullara en son teknolojiyi ulaştırıyor"

YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman ise "Sosyal Sorumluluk 4.0" modeli ile Ford Otosan ve YGA'lı mühendislerin çocuklara bilimi sevdirmek için birlikte Ar-Ge yaptıklarını, birlikte köy okullarına bilim seanslarına giderek birlikte başardıklarını belirtti.

Yaman, "Türkiye’nin en parlak gönüllüleri, en ihtiyaç sahibi okullara en son teknolojiyi ulaştırıyor. Daha da önemlisi teknolojinin özünü öğrenen çocuklar, teknolojinin gücünü insanlığa faydalı projeler için kullanacaklar." dedi.

- Hayaller Bilgi İster Proje'si hakkında

Toplantıda verilen bilgilere göre projede, YGA içerisinden doğan eğitim teknolojisi şirketi Twin’in çocuklara bilimi sevdiren teknoloji setlerinden alınan ilhamla yola çıkıldı.

Ortak akılla geliştirilen otonom setlerinde bir "hayal" olarak başlayan, sonrasında Ford Otosan'ın Ar-Ge, inovasyon, mühendislik birikimi ve kararlılığıyla gerçeğe dönüşen Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü F-MAX’in maketi kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçen projede, araç setleri okullara Ford Otosan mühendisleri ve YGA’nın 50 bin başvuru arasından özenle seçilen ve 1 yıllık sosyal inovasyon programını tamamlayan gönüllülerle birlikte ulaştırılıyor.

Sosyal Sorumluluk 4.0 modelinin öncülerinden olan bu projenin en fark oluşturan özelliklerinden biri de maddi desteğin ötesine geçmesi ve şirketin teknolojik anlamda güçlü yanlarını topluma değer katacak bir vizyonla harekete geçirmesi olarak belirtiliyor.

- 3 yılda toplam 500 okula otonom ve yapay zeka araç setleri ulaştırılacak

Proje, geliştirme süreçleriyle birlikte üç yıllık bir zaman dilimine yayılıyor. Ford Otosan mühendisleri ve YGA içerisinden doğan teknoloji geliştirme şirketi Twin ekipleri tarafından geliştirilen özel setler için, kendisi de bir hayal olarak doğan, Ford Otosan’ın Ar-Ge, inovasyon ve mühendislik birikimi ve kararlılığıyla gerçeğe dönüşen Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü F-MAX baz alındı.

Özellikle yeni teknolojilere erişimi olmayan çocuklara sensörler, kodlama, yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak sorun çözme becerisi kazandırmayı hedefleyen "Hayaller Bilgi İster" projesinin ilk etabında okullara temel sensör teknolojisi ile otonom sürüş özelliğine sahip programlanabilir araç setleri gönderilecek. Çocukların, araç setlerinde hazır olarak sunulan deneyleri çözerek ya da kendi deneylerini oluşturarak teknoloji ile yapabilecekleri hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Projenin ikinci etabında çocuklarla paylaşılacak "Yapay Zeka Destekli Otonom Araç Seti"nin prototipinin ise Ocak 2020’de hazır hale gelmesi planlanıyor.

Yine Ford Otosan ve Twin mühendisleri tarafından geliştirilen bu set Ford Otosan’ın F-Vision yaklaşımını daha somut olarak gösteren bir set olacak. Set içerisinde temel görüntü tanıma algoritmaları, blok kodlama ile yapay zeka model denemeleri, yeni yapay zeka modellerinin eğitimi ve kurulumu, yapay zeka kullanım senaryoları ile yeni problemler yer alıyor.

Proje kapsamında 3 yılda toplam 500 okula otonom ve yapay zeka araç setleri ulaştırılacak.

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