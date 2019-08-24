Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu koşucuları bekliyor

Eskişehir Fabrikası ile 1982 yılından bu yana üretimde bulunan Ford Otosan, şehirde bu yıl ilk kez düzenlenecek yarı maratonun isim sponsorluğunu üstlendi - Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan: - "Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu’

Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu koşucuları bekliyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Eskişehir Fabrikası ile 1982 yılından bu yana üretimde bulunan Ford Otosan, şehirde bu yıl ilk kez düzenlenecek yarı maratonun isim sponsorluğunu üstlendi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en genç ve dinamik ruha sahip şehirlerinden biri olarak turistik cazibesi son yıllarda giderek artan Eskişehir, yeni bir koşu maratonuyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Şehrin sportif ve kültürel yaşamını daha da canlandıracak etkinlik, 1982 yılında faaliyete başlayan Eskişehir Fabrikası’nda Ford Trucks kamyon ve çekicileri ile motor ve motor sistemlerinin üretimini gerçekleştiren Ford Otosan'ın isim sponsorluğunda düzenleniyor.

Şehrin kurtuluşunun kutlanması için de bir vesile olacak Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu, 1 Eylül Pazar günü Eskişehir Ulus Anıtı Meydanı’nda başlayarak Sazova Kültür Merkezi önünden geçecek ve yine Ulus Anıtı önünde son bulacak. Yarış kapsamında 21 kilometrelik yarı maratona ek olarak 10 kilometre koşusu ile çocuk koşusu alternatifleri de yer alacak.

10 kilometre parkurunda paralimpik kategori altında farklı engel gruplarından sporcular yarışırken, ekip olarak katılan firmalar 5 kişilik takımlarla “Şirketler Koşusu” adı altında yarışa dahil olabilecek.

Ford Otosan’ın Eskişehir Fabrikası’nda üretilen ve “Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü”nün (ITOY) sahibi olan F-MAX de şehrin gurur simgelerinden biri olarak koşu parkurunda sergilenecek.


- Maraton birincilerine Madrid Maratonu’na katılım hakkı


Ford Otosan gönüllülerinden oluşacak Ford Team koşu takımının da yerini alacağı yarışa katılanlar, aynı zamanda Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne destek olacak. Kayıt ücretlerinin yüzde 10’u derneğe bağış olarak aktarılacak.

Ford Otosan tarafından maraton birincilerine konaklama, ulaşım ve giriş ücretlerinin karşılanacağı Madrid Maratonu’na katılım hakkı sunulacak ve dereceye girenlere çeşitli para ödülleri verilecek.


- Spor festivali ile şehir eğlenceye doyacak


Maratondan bir gün önce düzenlenecek spor festivali ile hem maratona katılanlar hem de şehir sakinleri eğlenceye doyacak. 31 Ağustos Cumartesi günü boyunca sürecek Emine Başarır, Noyan Dülek, Elif Kaya, Murat Demirci, İnanç Akbaş, Ayşegül Demirsoy gibi Türkiye’nin önde gelen spor eğitmenlerinin katılımıyla eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilecek. Festival akşamında Eskişehirli ünlü şarkıcı Özgün sahne alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, şunları kaydetti:

“Tam Eskişehirli olarak 37 yıldır üretimimizle, istihdamımızla, teknolojiye ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlarla şehre değer katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle ağır ticari araç dünyasında uluslararası alanda kazandığımız başarıların odağında yer alan Eskişehir’de bin 500 çalışanımızla, Ar-Ge Merkezimiz ve Motor Test Merkezimiz ile en ileri teknolojilere sahip araçları üretiyoruz. Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu’na da isim sponsoru olarak destek verirken, hem Eskişehirlilere hem de bu şehri seven herkese keyifli bir etkinlik sunmak istedik. Eskişehir’in kurtuluşunu da kutlayacağımız bu yarı maratonun tüm katılımcılarına şimdiden başarılar diliyorum.”

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