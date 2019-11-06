İSTANBUL - Müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, Ceza, Gazapizm, Feridun Düzağaç, Gaye Su Akyol ve Ozbi ft. Gülce Duru ile başlıyor.

Fizy'den yapılan açıklamaya göre, fizy İstanbul Müzik Haftası bu sene Volkswagen Arena, IF Performance Hall Beşiktaş, Kadıköy Sahne ve Moda Kayıkhane ile şehre yayılacak.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve 200 bini aşkın müzikseverin katıldığı fizy İstanbul Müzik Haftası, bu sene de programıyla dikkati çekiyor.

Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy'nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile hayata geçen fizy İstanbul Müzik Haftası'nda her müzik zevkine hitap eden bir gün bulunuyor.

Popüler müziğin isimlerinin yanı sıra son dönemin genç yeteneklerini de sevenleriyle buluşturacak festivalin ana mekanı Volkswagen Arena olarak belirlendi. 9 Kasım'a kadar sürecek festival bu yıl; IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane ve Kadıköy Sahne olmak üzere şehrin en iyi müzik mekanlarında gerçekleştirilecek.



Bu akşam Ozbi ft. Gülce Duru ile başlayacak müzik maratonu, yarın geniş çaplı bir rap günüyle devam edecek. Kapıların 15.00'te açılacağı Volkswagen Arena’da konserler 17.00'de başlayacak.

Ceza'nın kapanışı yapacağı rape adanmış 7 Kasım Cuma gününde sırasıyla; Baneva, Alaturka Mavzer, Sansar Salvo, Önder Şahin & Sayedar, Kamufle, Nova Norda, Ayben, Anıl Piyancı ve Gazapizm sahnede olacak. Aynı akşam Feridun Düzağaç IF Performance Hall Beşiktaş'ta, Gaye Su Akyol ise Moda Kayıkhane'de sevenleriyle buluşacak.



8 Kasım Cuma günü pop müziğin isimleri; Kenan Doğulu başta olmak üzere sahnede olacak. Eda Baba ile başlayacak gün; Ekin Beril, Gökcan Sanlıman, Sena Şener, Kalben, Gökhan Türkmen ve maNga hayranlarıyla buluşacak



9 Kasım Cumartesi günü ise; rap ve pop müziğin ardından rock ve metal müzik sanatçıları sahnede olacak. Pilli Bebek'le başlayacak gün; Moğollar, Norm Ender, Pentagram'ın ardından Teoman ile son bulacak.

Konserlerin ardından Volkswagen Arena'da DJ Nikki Wild ve Shantel; Kadıköy Sahne'de ise DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge 90’lar Türkçe Pop Party ile festivalin kapanışını gerçekleştirecek.





- Panellerde de müzik var







Sadece konserlerle değil, panellerle de müziğin konuşulacağı festivalde 7 Kasım’ın konusu; Türkiye'de Rap olarak belirlendi. Müzik yazarı ve psikolog Tolga Akyıldız’ın moderatörlüğünü üstleneceği panelde; Ceza, Ayben ve Anıl Piyancı yer alacak. 15.30'da başlayacak panel ücretsiz olarak Volkswagen Arena Bettle Lounge’ta gerçekleşecek. 9 Kasım Cumartesi günü 15.30'da heavy metal müzisyeni Pentagram'la gazeteci Sinem Vural buluşacak ve Ülkemizde Heavy Metal Müziğin Serüveni başlıklı bir sohbet gerçekleştirecek.

Katılım sınırlı ve ücretsiz olacak.