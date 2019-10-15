Film Çekim Koordinasyon Komisyonları geliyor

Türkiye'deki film çekimlerine ilişkin ihtiyaç ve çözümlerin tespiti, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, iş ve işlemlerin hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla Film Çekim Koordinasyon Komisyonları oluşturulacak.

Film Çekim Koordinasyon Komisyonları geliyor
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yapımcılarla ortak yapım sinema filmlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan "Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ortak yapımların niteliklerine, ortak yapım başvurusuna ve değerlendirilmesine, Türkiye'de çekilecek sinema ve dizi filmleri için izin verilmesine, film çekim ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsayan yönetmelikte, ortak yapımların özellikleri şöyle belirlendi:

"İkili ortak yapımlarda, tarafların finansal katılım payı yüzde 10'dan, çok taraflı ortak yapımlarda tarafların finansal katılım payı yüzde 5'ten az, yüzde 80'den çok olamayacak. Ortak yapım sinema filmlerinin jeneriklerinde, tanıtım ve reklamlarında ortak yapımcı ülkelerin her birinin adı belirtilecek. Filmin nihai kopyası, tarafların müştereken kararlaştırdıkları yerde saklanacak ve taraflar bu kopyaya erişim hakkına sahip olacak. Aksi kararlaştırılmadıkça film, uluslararası festivallere ve yarışmalara finansal katılım payı en çok olan ortak yapımcının ülkesi adına, eşit finansal katılımla üretilen filmlerde ise yönetmenin ülkesi adına katılacak.

Kota uygulayan bir ülkeye ihraç edilmesi halinde ortak yapım, finansal katılım payı yüksek ülkenin kotasına, eşit finansal katılımla üretilmesi halinde en iyi koşullarda ihraç edebilecek ülkenin kotasına dahil edilecek. Bunların dışındaki durumlarda ise yönetmenin ülkesinin kotasında olacak."

Ortak yapım başvurusu

Ortak yapım müracaatı, yerli yapımcı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen başvuru formu ve belgelerin Sinema Genel Müdürlüğüne iletilmesiyle yapılacak.

Genel Müdürlükçe yapılacak incelemenin ardından belirlenen eksiklikler, başvuru sahibine bildirilecek.

Eksik belgeleri 15 iş gününde tamamlanmayan, insan onuruna aykırı, pornografik içerik barındıran, ayrımcılığı, nefreti, şiddeti destekleyen projeler ile finansal katılım payı en fazla olan ortak yapımcının ülkesinin yetkili kurumundan geçici ortak yapım belgesi alınmaksızın yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Bakanlık, başvuruları değerlendirirken, yapımcıların yeterli teknik ve mali olanaklara sahip ve yerli yapımcının ilgili alan meslek birliğine üye olması gibi ölçütleri göz önünde bulunduracak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde sinema ve dizi filmlerinin Türkiye'de gerçekleştirilecek çekimlerinde çalışacak yabancıların yurda giriş çıkışı ve çalışma izni ile filmin yapımında kullanılacak malzemelerin yurda giriş çıkışı konusunda ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunabilecek.

Yerli yapımcı, film tamamlandıktan sonra, filmin dili Türkçe ise dijital sinema paketi formatındaki nihai kopyasını, film yabancı dilde ise orijinal ve Türkçe altyazılarını içeren dijital sinema paketi formatındaki nihai kopyasını teslim edecek. Filmin teslim edilmemesi halinde yerli yapımcı, yeni bir proje için ortak yapım başvurusunda bulunamayacak.

Yabancı yapımcılar için çekim izni

Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yabancı yapımcılara çekim izinleri Sinema Genel Müdürlüğünce verilecek.

Yabancı yapımcılar için çekim izni başvuru formu ve belgeleri Bakanlıkça belirlenecek.

Başvurular, Genel Müdürlüğe çekimlerin başlamasından en az 10 iş günü önce yapılacak. Uygun bulunanlar için başvuruda belirtilen süre boyunca geçerli olacak izin belgesi düzenlenip, başvuru sahibine iletilecek.

Alınan çekim izni, çekimin gerçekleştirileceği mahallin en büyük mülki idare amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda ise o mahallin bağlı olduğu kamu kurumu veya kuruluşundan izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak.

Yerli yapımcılar için çekim bildirimi

Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim bildirimlerini, çekimlerin başlamasından en az 5 iş günü öncesinden, söz konusu mahallin en büyük mülki idari amirliğine yapacak.

Yerli yapımcılar için çekim bildirimi başvuru formu ve belgeleri Bakanlıkça belirlenecek.

Çekim bildirimi, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda o mahallin bağlı olduğu kamu kurumu veya kuruluşundan ayrıca izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak.

Mihmandar çalıştırılması

Türkiye'deki yabancı film çekimlerinde T.C. vatandaşı en az bir mihmandarın çalıştırılması veya Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş ticaret şirketlerinden hizmet alınması zorunluğu bulunacak.

Yabancı yapımcıların çekim izni, başvuruda beyan edilen bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde, verildiği yetkili makamca iptal edilip çalışmalar durdurulacak.

Yerli yapımcılarca yapılan çekim bildiriminde beyan edilen bilgi ya da belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun belirlenmesi halinde, çalışmalara çekim mahallinin en büyük mülki idari amirliğince son verilecek.

Film Çekim Koordinasyon Komisyonu

Türkiye'deki film çekimlerine ilişkin ihtiyaç ve çözümlerin tespiti, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, iş ve işlemlerin hızlı ve etkin yürütülmesi ile film çekim ücret tarifesinin ve çekim güvenliği esaslarının belirlenmesini teminen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ihtiyaç duyulan illerde Film Çekim Koordinasyon Komisyonu oluşturulacak.

Komisyon, ilin valisi ya da vali tarafından görevlendirilecek bir vali yardımcısının başkanlığında, Bakanlık temsilcisi, büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediyesi temsilcisi, diğer illerde belediye temsilcisi, il kültür ve turizm müdürlüğü, il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı il müdürlüğü temsilcileri ile sinema alanında faaliyet gösteren yapımcı meslek birlikleri temsilcilerinden oluşacak. Yapımcı meslek birlikleri temsilcisi sayısı 3'ü geçmeyecek.

Komisyon ihtiyaç duyulan hallerde, görüşlerine başvurmak üzere diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerini toplantıya davet edebilecek.

Sinema ve dizi filmlere yönelik film çekim ücret tarifesini ve çekim güvenliğine ilişkin esasları belirleyecek komisyon, en az 7 üyenin katılımıyla toplanacak ve en az 6 üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alacak. Komisyon kararları, Bakan onayıyla yürürlüğe girecek. Tarifede belirlenen ücret, çekim yapılan yerden/alandan sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarının ya da mahalli idarelerin muhasebe birimlerinin ilgili hesaplarına yatırılacak.

Çekim yapılan yerden/alandan sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının, merkezi yönetim bütçesine dahil kamu kurum ve kuruluşları olması durumunda, ücret tutarı genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Yılda en az bir kez toplanacak

Film Çekim Koordinasyon Komisyonu kurulan illerde, komisyonca tarife belirlenmesinden önce yapılan film çekim başvuruları hariç olmak üzere daha önce belirlenmiş tarifeler uygulanmayacak.

Yılda en az bir kez toplanacak komisyonun sekretarya hizmetleri, il kültür ve turizm müdürlüğünce yerine getirilecek.

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar veya ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacak.

Öte yandan, 12 Ağustos 2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik, yürürlükten kaldırıldı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da narkotik operasyon! otobüste yakalandı
Haydi Isparta'da yüzme bilmeyen kalmasın
Öğrenciler “Keşif Isparta” ile Bu Hafta Kızıldağ Milli Parkı’nı Keşfetti
Kamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyor
Üniversitelilerden bataryası ısıya dayanaklı elektrikli araç
Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol
Gökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenileme
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?
Isparta’da şüpheli ölüm
Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek
Isparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değişti
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Dijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlar
Lezzetli balık menüleriyle Gözde Balık Evi
TED Isparta anaokulu minikleri kışlık hazırlığını yaptı
Trabzon'daki toplantıda Isparta Gülü'ne dikkat çekildi
Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!
Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü
​Vali Seymenoğlu Davraz’da İncelemelerde Bulundu
Isparta'da (TAMP) koordinasyon toplantısı
Isparta'da operasyon! otobüste yakalandı
Eğirdir'de Park ve Bahçeler Kışa Hazırlanıyor
​Rektör Çarıkçı’nın “Barış Pınarı Harekatı” İçin Mesajı
Isparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirme
Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

A Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destekA Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destek10 Ekim 2019
Rasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdıRasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdı10 Ekim 2019
Adanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldıAdanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldı10 Ekim 2019
Alfa Romeo Giulia performans ödülü aldıAlfa Romeo Giulia performans ödülü aldı11 Ekim 2019
Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecekBakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek13 Ekim 2019
YPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktıYPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktı12 Ekim 2019
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMEISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME12 Ekim 2019
Isparta’da şüpheli ölümIsparta’da şüpheli ölüm13 Ekim 2019
"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı12 Ekim 2019
Polonya halkı sandık başındaPolonya halkı sandık başında13 Ekim 2019
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldıIsparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı09 Ekim 2019
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı09 Ekim 2019
Isparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değiştiIsparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değişti13 Ekim 2019
Isparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirmeIsparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirme10 Ekim 2019
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?14 Ekim 2019
Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''10 Ekim 2019
Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldüIsparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü10 Ekim 2019
Isparta'da operasyon! otobüste yakalandıIsparta'da operasyon! otobüste yakalandı11 Ekim 2019
Isparta Belediye Başkanı ''Barış Pınarı'' harekatı mesajıIsparta Belediye Başkanı ''Barış Pınarı'' harekatı mesajı10 Ekim 2019
Yılın Başarılı Genç Kardiyoloğu SDÜ’denYılın Başarılı Genç Kardiyoloğu SDÜ’den09 Ekim 2019