Fidye yazılımı sürümleri iki kat arttı

Kaspersky araştırmacıları bu yılın ikinci çeyreğinde fidye yazılımı sürümlerinin bir önceki yıla göre iki kat arttığını tespit etti - Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Fedor Sinitsyn: - "Tespit ettiğimiz en yaygın fidye yazılımları listesinin başında 18 ay

Fidye yazılımı sürümleri iki kat arttı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Kaspersky araştırmacıları bu yılın ikinci çeyreğinde fidye yazılımı sürümlerinin bir önceki yıla göre iki kat arttığını belirledi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şirketin araştırmacıları bu yılın ikinci çeyreğinde 16 bin 17 adet yeni fidye yazılımı sürümü tespit etti. Yazılımların miktarı geçtiğimiz sene aynı döneme (7 bin 620) göre iki kat arttı. Kaspersky'nin "2019 2. Çeyrek BT Tehdit Gelişim Raporu"nda ayrıca bu dönemde 230 binden fazla kişinin saldırıya uğradığı da belirtildi.

Basit ve etkili yapılarıyla fidye yazılımları hem kişilere hem de kurumlara yönelik saldırılarda başarılı olabiliyor. Bu Truva atları kullanıcının bilgisayarındaki dosyalarını şifreliyor ve bunları kurtarmak için fidye talep ediyor. Zararlı sürümlerin ve yeni ailelerin sayısındaki artış suç faaliyetlerinin yoğunlaşmaya başladığını gösteriyor.

2019’un ikinci çeyreğindeki saldırılarda en çok kullanılan fidye yazılımı ailesi ise WannaCry (vakaların yüzde 23,4’ü) oldu. Microsoft, bu fidye yazılımının yararlandığı açığı kapatan yamayı iki yıl önce tüm dünyayı etkileyen saldırıların iki ay evvelinde yayınlamış olsa da bu yazılım halen kullanılmaya devam ediyor. Bir diğer büyük tehdit ise yüzde 13,8 oranla Gandcrab oldu. GandCrab’ın geliştiricileri yazılımın, ikinci çeyreğin yarısından itibaren dağıtılmayacağını açıklasa da bu orana ulaşıldı.


- En çok saldırı Bangladeş, Özbekistan ve Mozambik'e yapıldı


Yılın ikinci çeyreğinde bu şekilde çok sayıda saldırı denemesi gerçekleşti. Kaspersky verilerine göre bu dönemde 232 bin 292 tekil kullanıcı saldırıya uğradı. Bu sayı, geçen yılın ikinci çeyreğinden (158 bin 921) yüzde 46 daha fazla. Saldırıya uğrayan kullanıcı oranı en yüksek ülkeler Bangladeş (yüzde 9), Özbekistan (yüzde 6) ve Mozambik (yüzde 4) oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Fedor Sinitsyn, Gandcrab ailesi Haziran başında ortadan kalkmış olsa da bu çeyrekte yeni fidye yazılımı sürümlerinin sayısında artış gözlemlediklerini belirtti.

GandCrab'ın uzun süredir siber suçluların en sık kullandığı şifreleyiciler arasında yer aldığını belirten Sinitsyn, şunları kaydetti:

"Tespit ettiğimiz en yaygın fidye yazılımları listesinin başında 18 aydan uzun bir süre kalan bu aile şimdi gerilese de istatistiklerinde bir değişiklik yaşanmadı. Bunun dışında yaygın olarak görülen çok sayıda Truva atı da bulunuyor. GandCrab, fidye yazılımlarının ne kadar etkili olabileceğine dair güzel bir örnek. Bu yazılımı geliştirenler, kurbanlarından önemli miktarda para kazandıktan sonra faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. GandCrab’ın yerini yeni tehditlerin alacağını düşünüyoruz. Herkese yazılım güncellemelerini düzenli olarak kurmalarını ve güvenilir bir güvenlik çözümü tercih etmelerini öneriyoruz."


- "Yedeklerinizi bulutta saklayın"


Kaspersky, zararlı yazılım bulaşması riskini azaltmak için bireysel kullanıcılara şunları öneriyor:

"Yeni açıkları ortadan kaldırmak için işletim sisteminizi her zaman güncelleyin ve güncel veri tabanlarına sahip sağlam bir güvenlik çözümü kullanın. Dosyalarınız şifreleyici zararlı yazılımlarla şifrelendiyse fidyeyi ödemeyin. Ödeme yapmak yalnızca siber suçluların cesaretlenip daha fazla kişiyi etkilemesine yol açar ve bu nedenle internette bir şifre çözücü bulmak daha iyi bir tercih.

Her zaman dosyalarınızın güncel yedek kopyalarını alın. Bu şekilde, dosyalarınız kaybolduğunda (zararlı yazılım veya bozulan cihaz yüzünden) kurtarabilirsiniz. Daha fazla güvenlik için yedekleri yalnızca cihazlarda değil bulutta da saklayın."

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