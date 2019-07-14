ADANA (AA) - Adana'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 3 yılda aralarında 800'ü aşkın polis ve 400'den fazla askerin bulunduğu 4 bin 734 şüpheli gözaltına alındı, zanlılardan bin 595’i tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana "silahlı terör örgütüne üye olmak, kurmak ve yönetmek" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamasıyla 4 bin 734 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan şüphelilerden bin 595’inin tutuklandığı, bin 766'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, bin 373'ünün serbest bırakıldığı belirtildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 291 zanlının halen firari olduğu ifade edilen açıklamada, tutuklanan şüphelilerden 390'nın polis, 232'sinin asker, 91'inin hakim ve savcı, 882'sinin kamu çalışanı ve siviller olduğu kaydedildi.

Soruşturmalar sonucu kentteki terör ihtisas mahkemelerinde onlarca dava açıldığı, mahkemelerin yüzlerce sanık hakkında çoğunluğu mahkumiyetle sonuçlanan kararlar verdiği ifade edildi.

- "FETÖ ile mücadele devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, FETÖ ile mücadelenin süreceğini vurguladı.

Türk yargısının 15 Temmuz öncesi ve sonrasında bu kirli örgüte bulaşmamış fertleri aracılığıyla insanüstü çaba göstererek mücadelesini sürdürdüğüne dikkati çeken Yurdagül, "Terör örgütü FETÖ, kendi insanlarına karşı savaş hukukunda bile kabul edilemeyecek yöntemler kullanmaktan çekinmeyen bir yapıya sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Yurdagül, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun tertemiz insan kaynağını güya ulvi gerekçelerle devşirip yine dini duygularını istismar ettiği milletimizin tertemiz alın teriyle kazandıklarını çalıp sistemi finanse ederek uluslararası güç odaklarının emrine sunulacak kirli bir yapı oluşturan ve gerçek yüzü 15 Temmuz hain darbe girişimiyle hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, sinsi bir şekilde peygamber ocağı olarak bildiğimiz ordumuza yerleştirdiği elemanları vasıtasıyla milletin canına, malına, namusuna, bağımsızlığına ve bölünmezliğine kastetmiştir.

Darbe girişimi, tüm milli güçleriyle ayağa kalkan Türk milletinin cesareti ve engin sağduyusu sayesinde başarısızlıkla sonuçlandı. Uluslararası güç odaklarının ve yabancı istihbarat örgütlerinin kucağında olan silahlı terör örgütü FETÖ'ye karşı 15 Temmuz öncesi başlayan ve sonrasında da yoğun şekilde devam eden mücadele, suça bulaşmış her bir ferdi adalet önüne çıkarılıp hak ettiği cezayı alıncaya ve artık kirli ağlarına hiçbir Anadolu insanını düşüremeyecek düzeyde etkinliği kırılıncaya kadar devam edecektir."