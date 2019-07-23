FETÖ'nün "Kozan imamı"nın ByLock inkarı gerekçeli kararda

- Adana'da, FETÖ/PDY'nin "Kozan imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanıp 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski öğretmen Nazım Söyler hakkındaki gerekçeli karar açıklandı - Kararda, sanık Söyler'in yargılama safhasında inkar etmesine karşın, telefonundan "na

FETÖ'nün "Kozan imamı"nın ByLock inkarı gerekçeli kararda
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Isparta Düğün Salonları

ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Kozan imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanıp 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski öğretmen Nazım Söyler hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın inkar etmesine karşın telefonundan ByLock'a 57 bin 88 kez bağlandığı aktarıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli karardaki tespit ve değerlendirme tutanaklarına göre, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

Sanık savunması ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi, hüküm gibi kısımların da yer aldığı 40 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı ve darbe girişimiyle ilgili örgütün bağlantısı gibi ayrıntılara yer verildi.

Kararda, Söyler'in örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek, örgütsel sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla çeşitli talimatlar verdiği anlatıldı.

Söyler'in örgüt içi tayine tabi tutularak 2011'de Adana'ya gönderildiği belirtilen gerekçeli kararda, sanığın "Kozan imamı" sıfatıyla örgütsel toplantılar yaptığı, iş adamlarının örgüt içinde nasıl bir görev yapacağını bu toplantılarda kararlaştırdığı, mütevelli heyet toplantılarının organizasyonunda görev aldığı ve toplantı gündemlerinin sanık tarafından belirlendiği aktarıldı.

ByLock ile ilgili tespitlerin hukuki ve delil gücünde olduğu vurgulanan kararda, ByLock kullanıcısı olmanın FETÖ/PDY üyeliği için yeterli bir delil olarak görüldüğü anlatıldı.

Nazım Söyler'in yargılama safhasında inkar etmesine karşın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının teknik verilerle tespit edildiği belirtilen kararda, ByLock'taki kullanıcı adının "nazim80", şifresinin "a001688", ID numarasının ise "138681" olduğu ifade edildi.

Kararda ayrıca sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a 6 Ağustos 2015 ile 10 Aralık 2015 tarihleri arasında toplamda 57 bin 88 girişinin tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanığın Bylock programı kullanıcı adını 'nazim80' olarak belirlediği, sanığın ismi ve doğum yeri ile uyumlu olduğu, ekleyen şahısların kullanıcıyı 'Nazım Söyler, Nazım B Adn, nazım hocm Adana' ismi ile açıkça sanığın ad ve soyadını belirterek ekledikleri belirlenmiştir. Ayrıca ByLock tespit edilen hatların sanığın kullanımında olduğu anlaşıldığından sanığın FETÖ/PDY terör örgütüne münhasır gizli haberleşme programı olan Bylock'u birden çok kez kullandığı mahkememizce kabul edilmiştir.''

- FETÖ'ye arazi tahsisi için esnafa baskı yapmış

Kararda, sanığın toplantılara katılanlardan "himmet, zekat, kurban" bağışı adı altında para toplayıp örgüte maddi kaynak sağladığı ve yapıya ait yayın organlarına abone olunmasını telkin ettiği bilgisine de yer verildi.

Sanığın, terör örgütüne arazi tahsis etmek için esnafa baskı uyguladığı ve örgütle irtibatlı şirketlere ortak olunması yönünde ilçedeki esnafa talimat verdiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda itirafları yer alan H.K, Kozan imamının örgütsel toplantılar yapmak için sürekli Tufanbeyli ilçesine geldiğini anlattı.

Sanığın örgütsel bağı kuvvetlendirmek amacıyla bekar öğretmenlerin kaldığı bir evde toplantılar yaptığını belirten H.K, "Nazım Söyler 2011 yılında inşaatına başladığım öğrenci yurdunu kendilerine bağışlamamı istiyordu. Bana sürekli 'Yurdu bize ver, biz kullanalım.'' diyordu. Israrla yurt dışında kapsamlı bir yapılarının olduğunu söylüyordu." beyanında bulundu.

Tanık M.T. ise sanığın Kozan'da esnaf mütevellisine yönelik sohbet düzenlediğini kaydederek, "Esnaf mütevellisi karar almaktan ziyade Kozan imamı Nazım Söyler ve yardımcısının kararlarını daha iyi nasıl uygularız diye toplanıyordu. Nazım Söyler 2012 yılında bana ait araziyi okul olarak kullanmak istediklerini söyledi. Ayrıca okul adına alınan malzemeler için, şirkete ait çekleri benim imzalamamı istedi. Ben çek imzalama konusunu kötü niyetli bularak karşı çıktım. Bu şahıs 17-25 Aralık sonrasında Bank Asya'ya para yatırılması için sürekli baskı yapıyordu." ifadelerini kullandı.

Kararda, sanığın, yapıya ait öğrenci evlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde talimatlar verdiği ve örgütün hisse devirleriyle ilgilendiği bilgisi de yer aldı.

Bu arada, Nazım Söyler'e verilen cezada artırım uygulanmasının gerekçelerine de yer verilen kararda, sanığın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı da vurgulandı.

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