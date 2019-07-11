ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün ''şehir dışı talebe mesulü" olduğu iddia edilen eski öğretim görevlisine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Barış Dal ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Dal, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, ''Askeri mahrem yapılanmayla bağlantım yoktur. Örgütsel bir görev üstlenmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Duruşma savcısı da esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında askeri öğrencilerden sorumlu ''şehir dışı talebe mesulü" olarak görev üstlenmesi, örgüte ait kurum ve kuruluşlarda SGK kaydının bulunması, örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da rutin olmayan hesap hareketliliğinin bulunması, haklarında işlem yapılan örgüt mensuplarıyla telefon görüşme kayıtlarının tespit edilmesi dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Barış Dal'ı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.