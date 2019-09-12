ADANA - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Cabbar Erdoğan ve avukatı katıldı.

Sanık Cabbar Erdoğan savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, "Örgüt elebaşının talimatı ile Bank Asya'ya para yatırmadım. ByLock programını kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, eski komiser yardımcısı sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.