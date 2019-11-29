FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı Aralarında görevden ihraç edilmiş eski polisler ile askeri ve polis okulu öğrencilerinden sorumlu ağabeylerin de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 24'e yükseldi - Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 2'si t