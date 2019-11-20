KIRKLARELİ (AA)- Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'ndeki tarihi caminin restorasyonu ve yol yapım çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgisi arttı.

Çizimlerini Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı ve İstanbul'un fethinde Bizans surlarına gedik açmada kullanılan "şahi" toplarının döküldüğü Demirköy Fatih Dökümhanesi'ndeki tarihi cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilirken, Kırklareli Valiliği tarafından da dökümhanenin yaklaşık 2 kilometrelik yolu taşlarla döşendi.

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan topların döküldüğü dökümhanede düzenleme çalışması ve bu kapsamda Dökümhane Camisi'nin ihyasının da gerçekleştirildiğini söyledi.

"Görülmeye değer ender yerlerden biri"

Dökümhanenin turizme kazandırıldığını, yerli ve yabancı turistleri bölgeye beklediklerini vurgulayan Vali Bilgin, şunları kaydetti:

"Fatih Dökümhanesi, görülmeye değer ender yerlerden biri. Vakıflar Genel Müdürlüğünce dökümhanenin içerisinde bulunan caminin restorasyonu tamamlandı. Biz de Valilik olarak yol medeniyettir diyerek bu tarihi yapının daha fazla ziyaret edilmesi amacıyla yolumuzu doğaya uygun olarak yaptık. Vatandaşlarımız artık buraya çok daha kolay ulaşabilecekler."

Bilgin, 1400'lü yıllarda inşa edilen ve bölgedeki döküm işlemlerinin sona ermesinin ardından yıkılmaya yüz tutan Dökümhane Camisi'nin aslına uygun restore edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.