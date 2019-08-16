Ferrari Portofino'ya ödül

- Altair Enlighten Award'ı bu yıl Ferrari Portofino kazandı

Ferrari Portofino'ya ödül
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - ABD'de gerçekleşen ve araç ağırlığıyla ilgili yapılan başarılı tasarruflarla teknolojik yenilikleri ödüllendiren Altair Enlighten Award, bu yıl Ferrari Portofino'nun oldu.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Michigan eyaletinde yer alan Traverse City'deki CAR Yönetim Brifing Semineri esnasında verilen Enlighten Award 2019 ödülü, Ferrari Portofino'nun her yönüyle başarılı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yerini aldığı California T modeline göre, yeni şasisinin de etkisiyle, çok daha hafif olan Portofino, Ferrari mühendislerinin global çerçevede ağırlık düşürme hedefleri doğrultusunda tasarlanıp üretildi.

Üzeri açık spor bir otomobil için daha rijit bir karoser oluşturma gibi iddialı ve zor bir hedefin yerine getirildiği Portofino’da, yenilikçi formların oluşmasına izin veren kum kalıbı dökümü teknolojisi kullanıldı. Böylelikle, baştan aşağı yeniden tasarlanan ve birbirlerine çok daha verimli olacak şekilde bileşenlerin entegre edildiği bir otomobil ortaya çıktı.

Önceki modellerde 21 farklı bileşenden oluşan A-sütunu da yeni Portofino’da sadece 2 parçadan oluşuyor. Söz konusu üretim teknolojilerinin de katkısıyla gövde rijitliği yüzde 35 artarken, komple ana gövde/karoser ve şasi üzerindeki kaynak uzunlukları önceki modele göre yüzde 30 kısalıyor ve böylelikle Portofino’nun montaj kalitesi daha da artıyor.

Ferrari Portofino, Enlighten Award 2019 ödülü kapsamında 27 Ağustos Salı günü New York'ta gerçekleştirilecek olan Nasdaq açılış töreninde sergilenecek.

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