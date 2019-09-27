İSTANBUL - Ferrari, yeni nesil üstü açılabilen spor otomobil modeli F8 Spider'ı tanıttı.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, tarihteki en başarılı V8 motor ile donatılmış olan orta-arkadan motorlu yeni nesil üstü açılabilen spor otomobil F8 Spider, 1977 yılında 308 GTS ile başlayan üstü açık V8 motorlu spor otomobillerin özel ve prestijli çizgisinin son halkasını oluşturuyor.

F8 Tributo Berlinetta ile birlikte tasarlanan F8 Spider, sınıfının lider modeline şekil veren kompakt ve kullanışlı RHT (Açılır Hard Top) tavanıyla öne çıkıyor. Ferrari 488 Pista Spider’ın yerini alan F8 Spider, yeni V8 motoruyla performans çıtasını yeni bir seviyeye taşıyor.

Ferrari 488 Spider’ın yerini alacak olan F8 Spider, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üst üste 4 kez "Engine of the Year" ödülü ve "Son 20 Yılın En İyi Motoru" ödülüne layık görülen 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli 720 HP’lik motorla donatılacak.

F8 Spider; 488 Spider’a göre 20 kg daha hafif olmasının yanında 488 Spider’a göre 50 HP daha fazla güç üreten motoruyla sadece daha etkin bir aerodinamiğe sahip olmakla kalmıyor. Model aynı zamanda Side Slip Angle Control (yanal kayma kontrol) sisteminin yeni 6.1 versiyonuyla yollara çıkıyor.





- Daha fazla güç daha fazla performans





Ferrari’nin V8 motoru özellikle orta-arkadan motorlu iki koltuklu versiyonlarda, otomotiv dünyasında sportifliğin ve sürüş keyfinin özü olarak kabul ediliyor. Bu mimariyi 40 yılı aşkın bir süredir kullanmaya devam eden Ferrari, bu süre içerisinde ideal ağırlık dağılımının getirisi olarak mükemmel yol tutuş dinamiklerini kullanıma sunarken zaman içerisinde sürekli olarak teknolojisini geliştirmeye devam ediyor.

Motor mühendisliğinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden 3902 cc hacimli motor 8000 d/d’da 720 HP güç ve 3250 d/d’da 770 Nm tork üretiyor. Litre başına 185 HP güç üreten motorun en güçlü yönlerinden biri arasında markaya özgü benzersiz ses yer alırken, turboda sıfır kayıp özelliği ve yüksek güç üretimi Maranello motorlarının geleneğini koruyor. Sürücüsüne üstün sürüş dinamikleri sunan yeni F8 Spider, alt devirlerden itibaren yüksek çekiş gücü ile Manettino’nun RACE modu ile etkinleşen ve limitlerde daha kontrollü bir sürüş sunan Ferrari Dynamic Enhancer (FDE+) dahil üstün sürüş dinamikleri çözümleri sayesinde, benzersiz yol tutuş dinamikleri ve sürüş deneyimini beraberinde getiriyor.



488 Spider’a göre 50 HP daha fazla güç üretmek için yeni emme manifoldu doğrudan 488 Challenge modelinden alındı. Hava girişleri yanlardan arkaya doğru kaydırılarak emme manifoldu ile birleştirildi. Böylece olası kayıpların önüne geçilirken hava doğrudan motora ulaştırılıyor ve bu sayede güç artışı sağlanıyor.

Ayrıca hava akımı arka spoylerin şeklinin yarattığı dinamik basınçtan da faydalanıyor. Adaptive Performance Launch (Performanslı Kalkış Sistemi) hızlanma anında aracın tutunma seviyesini analiz ediyor ve mümkün olan en yüksek tutunma seviyesini tesis etmek üzere elektronik sistemleri kullanarak tekerleklere aktarılan torku optimize ediyor ve boşa dönen tekerleğe aktarılan torku kısıtlıyor.







- 7 yıl uzatılmış garanti





Ferrari Styling Center, yeni F8 Spider modelini tasarlarken F8 Tributo’nun karakteristik tasarım çizgisine sadık kalarak onu daha da geliştirmeye odaklandı. Tasarımcılar bunu yaparken efsanevi Ferrari V8 motorunun üstün performansını yansıtan, ama aynı zamanda tarihteki efsanevi orta-arkadan motorlu Ferrari modellerine gönderme yapan bir tasarıma hayat verdi. Sonuç olarak ortaya son derece özgün ve aerodinamik açıdan güçlü bir otomobil çıktı.



Ön bölüme markanın karakteristik S-Duct mimarisi damgasını vururken bazı detaylar aerodinamik açıdan daha da iyileştirildi. Daha kompakt boyutlu yatay LED farlar buna iyi bir örnek olurken aynı zamanda arka spoyler de baştan aşağı yeniden tasarlandı. Daha büyük olan spoyler, stop lambalarının etrafını sarıyor ve görsel olarak da otomobilin ağırlık merkezini düşürüyor. İki adet yuvarlak stop lambası tasarımı görsel olarak 308 GTB gibi ilk sekiz silindirli modellere gönderme yapıyor. F8 Spider, Ferrari'nin GT ve Challenge modellerinde kullanılan en güncel ve gelişmiş aerodinamik çözümleri kullanıma sunuyor.

Örneğin F8 Spider modelinde, 488 Pista Spider modelinden farklı olarak, arkaya açılı bir ön radyatör kullanılıyor. Bu sadece etkin bir soğutma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yere basma kuvveti üretmek için kullanmak üzere alan kazandırıyor. Radyatör ve ön tekerleklerden çıkan hava akımları yere basma kuvvetini arttırırken sürtünmeyi azaltmak üzere yönlendiriyor. Böylece otomobilin genel verimliliğinde 488 Spider modeline kıyasla yüzde 10’luk bir iyileşme elde ediliyor.



Ferrari’nin yedi yıllık uzatılmış garanti programıyla taçlanan benzersiz müşteri hizmetleri odaklı yaklaşımı, F8 Spider için de sunuluyor. Otomobilin ömrünün ilk yedi yılında yapılan tüm düzenli bakımı kapsayan garanti programı, ikinci el alımları da kapsıyor.

