MERSİN (AA) - Eğitim-öğretim hayatına ekim ayında başlayacak Fenerbahçe Üniversitesi, Mersin'de tanıtıldı.



Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve beraberindeki heyet Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, Fenerbahçe Üniversitesi’nin yapısı, hedefleri, fakülteleri ve bölümleri hakkında Rektör Büyükuslu'dan bilgi aldı.



Büyükuslu da kabulünden dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.

Üniversitelerinin bu yıl ilk defa öğrenci alacağını aktaran Büyükuslu, üniversitenin dijital dönüşüm felsefesi, akademik alt yapı imkanları ve sosyal yaşam olanakları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Mersin Fenerbahçeliler Derneği temsilcileri Onur Karaaslan, Evren Arkan ve Murat Altındere de hazır bulundu.