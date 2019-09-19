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Fatih Terim: Deplasmanda yenmek için uğraştık, avantajlı bir skorla dönüyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Deplasmanda yenmek için uğraştık olmasını da isterdik ama yenilmediğimiz için avantajlı bir şekilde evimize dönüyoruz." dedi.

Fatih Terim: Deplasmanda yenmek için uğraştık, avantajlı bir skorla dönüyoruz
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Isparta Düğün Salonları

BRÜKSEL - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Club Brugge ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, deplasmanda yenilmedikleri için avantaj elde ettiklerini söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, her maçın hikayesinin ayrı olduğunu, bugüne bakıldığında ise Club Brugge’un “çok kaliteli bir takım” görüntüsü çizmese de “çok tehlikeli bir takım” olduğunu kaydetti.

Tecrübeli teknik adam, gol yemedikleri için memnun, atamadıkları için de üzgün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer öne geçseydik oyun daha değişik oynanabilirdi ama Luyindama ile Marcao'yu da sayarsak 7 oyuncu ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde bir maça çıktı Galatasaray formasıyla. Bu 7 oyuncunun Kasımpaşa maçını sayarsak beraber oynadıkları ikinci maç. Dolayısıyla gelecek günler, gelecek maçlar Galatasaray lehine işleyecektir. Bugün beni sevindiren başka bir taraf da 60. dakikadan sonra fiziğimizin yukarıda kalıp bizim oyunu domine etmemiz. Bu sevindirici. Dolayısıyla deplasmanda yenmek için uğraştık olmasını da isterdik ama yenilmediğimiz için avantajlı bir şekilde evimize dönüyoruz. Çok uzun zamandır gol yemeden döndüğümüz var mı yok mu onu da bilmiyorum ama her geçen gün daha iyi olacağımızı söyleyebilirim. Bugün o mesajı verdi oyuncularımız."

"Babel o pozisyona çok üzüldü"

Fernando Muslera ve Ryan Babel'in performanslarına ilişkin soruyu yanıtlayan Terim, Babel'in sarı-kırmızılılar için çok önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Terim, Babel'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyona işaret ederek, "O pozisyona çok üzüldü. Bence maç boyunca da onu yaşadı. Esasında o kadar iyi niyetli ki, ilk adamı geçtiğinde takıldı, düşebilirdi. Vurdu ona çünkü. Kırmızı kart da olabilirdi belki ama gol atmaya gitti. Olmadı." diye konuştu.

Bazı oyuncuların oynayarak büyük fayda sağladığı gibi sadece ismiyle bile takıma faydası olabileceğini vurgulayan Terim, "Babel İstanbul'da atar ödeşiriz." dedi.

Fatih Terim, Muslera'ya ilişkin ise kendisinin takımın kaptanı ve özverili bir oyuncu olduğunu, bugün de sahanın en iyileri arasında yer aldığını söyledi.

"Değerse cevabını alacak herkes"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik açıklamalarına dair bir soru üzerine Terim, şu görüşleri paylaştı:

"Merak ediliyorsa maçtan önce öğrendim. Yani eğer hedef buysa... Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz, rica ediyorum. Sicilin parayla, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız. Değerse cevabını alacak herkes. Cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa herkes alacak. Değer bulduğumuz şeyleri eğer gerekirse cevap vereceğiz. Hiç kimse merak etmesin."

"Belhanda bizim için anahtar bir oyuncu"

Sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyen Younes Belhanda'ya ilişkin soruya ise Terim, Belhanda'nın hücumla olan ilişkisinin bugün orta sahada oynayan Nzonzi, Seri ve Lemina'da olmadığını bildirdi.

Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar bizim için önemli ama Belhanda bizim için anahtar bir oyuncu. İnşallah bir an önce aramıza katılır. Lemina için 3-4 ay oynamamak kolay bir şey değil. Önümüzdeki günlerde takıma daha da iyi katkıda bulunacak."

Seri'nin daha da iyi olması gerektiğinin altını çizen Terim, bu oyuncunun iyi mücadele ettiğini belirtti.

Deneyimli teknik adam, Nzonzi'nin ise ilk yarıda geçmişe oranla daha tutuk olduğunu ama ikinci yarı çok daha iyi olduğunu kaydetti.

Fatih Terim, Avrupa’da oynayan Türk takımlarına da başarılar diledi.

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