Falezlerde çevre temizliği ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırmaları Topluluğu iş birliğiyle falezlerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Küresel İklim Grevi etkinlikleri kapsamında Akdeniz Ün