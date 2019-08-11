İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kur ve kredi faizlerindeki sert yükselişle birlikte geçen yılın nisan ayından bu yana sektörün daralma yaşadığını ancak kasım ayından itibaren yürürlükte olan ÖTV ve KDV indirimleri sayesinde bu düşüşün biraz hız kaybettiğini söyledi.

Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarında yaşanan daralmanın yılın ilk 6 ayında önceki yıla göre yüzde 45,2 ile 200 bin adet seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Ekici, buna paralel olarak üretimin yüzde 12,8, ihracatın da Avrupa'da yüzde 3 civarında daralan otomotiv endüstrisinin etkisi ile adet bazında yüzde 7,7 gerilediğini bildirdi.

Turizm ve finans gibi sektörlerdeki dalgalanmaların araç kiralama alanında hem girdi maliyetlerini hem de piyasadaki ürün ve hizmetlere olan talebi derinden etkilediğine işaret eden Ekici, "Kısa dönemli araç kiralama işimize doğrudan etki eden iç hat yolcu sayısının ilk 6 ayda yüzde 12 düşmesi bizi olumsuz yönde etkilerken, ülkedeki düşük kur düzeyinin yabancı yolcu sayısının artmasına yol açtığını görüyoruz. Faiz, kur ve enflasyon rakamları; maliyetlerimizde doğrudan girdiler olması itibarıyla müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin fiyatlarını etkilemekte. Bu da talepte değişkenliğe sebebiyet vermektedir." diye konuştu.

Ekici, mevcut şartlarda pazarın sene sonunda 350-360 bin bandında gerçekleşmesini öngördüklerini kaydetti.

"Sürdürülebilir bir düzenlemeye ihtiyaç var"

İnan Ekici, temmuz ayında da otomobil ve hafif ticari araç pazarının bir önceki yıla göre yüzde 47,5 daraldığını belirterek, geçen yıl hükumet tarafından yürürlüğe konulan ÖTV ve KDV indirimleri gibi iç talebi arttırıcı önlemlerin, pazarın canlanmasına katkı sunduğunu söyledi.

Sektörün gerek iç pazar gerekse üretim, ihracat ve sağladığı istihdamla ekonominin lokomotifi konumunda bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Ekici, şunları kaydetti:

"Sektör olarak 30 Haziran'da süresi dolan vergi indirimi ve talep artırıcı önlemlerin yıl sonuna kadar uzatılmasının hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Ancak asıl önemli olan, kısa dönemli destekler yerine sektörü sürekli canlı tutacak daha orta ve uzun vadeli vergi düzenlemelerinin yapılmasıdır. Matrah bazlı ÖTV uygulaması, sektörün yıl içerisindeki stok ve sipariş yönetimini sağlıklı şekilde gerçekleştirmeye fırsat vermiyor, aynı araç yıl içerisinde farklı ÖTV dilimlerine girebiliyor. Bu anlamda sürdürülebilir bir düzenlemeye ihtiyaç var."

"Sektörümüzün iç pazara yönelik en önemli gündemi vergi oranları"

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Ekici, Türkiye otomotiv pazarının sayısal ve niteliksel nüfusu sebebiyle yüksek bir alıcı potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Otomotiv pazarının, 2018'e kadar her yıl gerçekleştirdiği yıllık 1 milyon adetlik satış rakamlarıyla güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini kaydeden Ekici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüzün iç pazara yönelik en önemli gündeminin vergi oranları olduğunu belirtebiliriz. Haziran sonu itibarıyla sonlanan vergi indirimlerinin pazarımızı rakamsal olarak öngörümüzün üzerinde daraltacağını söylemek mümkün. Bir diğer konu ise tüketici faiz oranları... Geçtiğimiz yıllarda faizler yüzde 1'ler seviyesinde iken pazardaki satış rakamlarının 1 milyon seviyesinde gerçekleştiğini görmüştük. Faiz oranları, tüketicilerin satın alım kararlarını etkileyen önemli dinamiklerden biri. Faizlerdeki olası düşüşün de pazarı olumlu etkileyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu, satın alma iştahını artıracaktır. Unutmamak gerekiyor ki, yaklaşık bir yıldır da Türkiye'de şirketler ve bireylerde ötelenen bir araç değişimi ihtiyacı var. Uygun ekonomik ortamın oluşması ile hızlı bir düzelme yaşanacaktır."

"2. el pazarı canlılığını koruyor"

İnan Ekici, sıfır araç satışlarında yaşanan daralmaya karşın 2. el pazarının canlılığını koruduğunu ifade ederek, "2. el araç pazarı noter kayıtlarına göre, haziran sonunda yaklaşık yüzde 5,8 daralarak 3,2 milyon adet oldu. 2018 yılında toplamda 6,8 milyon adetlik otomobil ve hafif ticari araç ikinci el olarak satılmıştı. 2019 yılında pazarın 6,5 milyon adet 2. el otomobil ve hafif ticari araç satışı ile kapanacağını öngörüyoruz." dedi.

Türkiye'de yıllık yaklaşık 6,5 milyonluk satışın gerçekleştiği 2. el araç pazarı bulunduğuna dikkati çeken Ekici, "2. el araçlar, tüketici için daha tercih edilebilir olmaya devam edecektir. 2018 yılında sıfır araç pazarı yüzde 35 daralma gösterdi. Buna karşılık 2. el pazarı büyümesini sürdürdü. Bu trendin önümüzdeki dönemde de süreceği düşüncesindeyiz. Günden güne kurumsal oyuncuların artması ve yabancı sermayenin bu alandaki yatırım isteği, 2. el otomotiv pazarındaki büyüme potansiyelinin dinamikleri olarak değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.

"Yıl sonu yaklaşık 60 bin adetlik sıfır ve 2. el araç satışı öngörüyoruz"

Otokoç Otomotiv’in sektördeki konumuna ve hedeflerine de değinen Ekici, şunları kaydetti:



"Otokoç Otomotiv olarak Türkiye dahil toplam 9 ülkede 350 hizmet noktasında müşterilerimize mobilite çözümleri sunuyoruz. Ford, Ford Trucks, Volvo ve Fiat marka araçların yaklaşık 3'te biri, Alfa Romeo ve Jeep marka araçların yarısına yakını, Maserati marka araçların ise 4'te biri Otokoç Otomotiv tarafından satılıyor. Böylece Türkiye'deki otomotiv pazarından yüzde 8'in üzerinde pay alıyoruz. Bu yıl pazar ilk yarıda yaklaşık yüzde 45 oranında daralma yaşarken, bizim ilk 6 ay sonunda satışlarımızdaki daralma yaklaşık yüzde 35 oranında gerçekleşti ve pazar payımız yüzde 8,5 oldu. Mevcut konumda pazardan daha iyi durumda olduğumuzu görüyoruz. Sene sonu için de yaklaşık 30 bin adetlik sıfır araç satışı öngörüyoruz. Bu rakama ikinci el satışlarımızı da eklersek toplamda 60 bin adetlik satış gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz."