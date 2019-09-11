'Facebook ile Öne Çıkın' programı Türkiye'de başladı

Facebook'un iş arayan kişilere ve istihdamı artırmak isteyen KOBİ'lere yardımcı olmayı hedeflediği küresel projesi "Facebook ile Öne Çıkın" programının Türkiye ayağı yapılan tanıtım ile hayata geçirildi.

'Facebook ile Öne Çıkın' programı Türkiye'de başladı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Facebook'un iş arayan kişilere ve istihdamı artırmak isteyen KOBİ'lere yardımcı olmayı hedeflediği küresel projesi "Facebook ile Öne Çıkın" programının Türkiye ayağı hayata geçirildi.

"Facebook ile Öne Çıkın" programının tanıtımı, UNIQ İstanbul'da gerçekleştirildi.

Aralarında KOBİ'ler, iş arayışında olan bireyler, işletmeciler, startup'lar, geliştiriciler ve kar amacı gütmeyen kuruluşların da bulunduğu binden fazla kişiyi ağırlayan etkinlik, KOBİ'lere ve iş arayışında olan bireylere yönelik sunumlar, eğitim oturumları ve atölye çalışmalarına sahne oldu.

"Programla 20 bin kişiye eğitim vermek istiyoruz"

Etkinlikte konuşan Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Türkiye'nin Facebook için önemine işaret ederek, Türkiye ekonomisine yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Facebook olarak Türkiye'deki yerel işletmelerin büyümelerine ve insanların yeni iş bulabilmeleri için dijital beceriler edinmelerine yardımcı olmak istediklerini ifade eden Matraş, "Bu amaçla daha fazla insana, teknolojiye ve programa yatırım yapmak için oldukça sıkı bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Matraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada da, dünyada az sayıda ülkede faaliyete geçirdikleri program ile 20 bin kişiye eğitim vermek istediklerini söyledi.

Program kapsamında Türkiye'nin, öncelikli ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Matraş, şöyle konuştu:

"Biz 2 yıl önce Facebook'taki bütün Türkler olarak toplandık ve Türkiye'ye, Türk ekonomisine nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündük. Burada Türk ekonomisine en çok katkı sağlayabileceğimiz alanın KOBİ'lerin ihracat potansiyelini artırmak olduğunu fark ettik. Bu kapsamda da Sınırları Aşan Türkiye çalışmasını gerçekleştirdik. Bu çalışmaya göre, 3 milyon KOBİ'den 1,7 milyonu bizim platformumuzu kullanıyor. Bunların yüzde 90'ından fazlası platformlarımız sayesinde işlerini büyüttüklerini, yeni müşterilere ulaştıklarını, yurt dışına açıldıklarını ve ek istihdam yarattıklarını söylüyor. Facebook Türkiye'de 209 bin kişilik ek istihdam ve 15,3 milyar TL yıllık olarak ekonomik değer yaratıyor. Bu programla da bunu daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz."

"Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departman Başkanı Çağatay Pekyörür de sadece KOBİ'leri değil, iş arayan bireyleri de bu programa dahil etmek istediklerini ifade etti.

Pekyörür, programa başvurunun, "Boost with Facebook"un Türkiye için özel sayfasından ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kendi ağında bulanan KOBİ'lere göndereceği davetlerle mümkün olduğunu kaydederek, "Eğitim süreçleri, e-ticaretten hiç anlamayan insanların da faydalanabileceği bir formatta tasarlandı. Nasıl Facebook ve Instagram sayfası açılmalıdan başlayarak Facebook araçlarını kullanarak müşterilerinize nasıl hedeflemeler yapmalısınıza ve yurt dışında ürünlerinizi pazarlamak için neler yapmalısınıza kadar oldukça kapsamlı bir eğitim içeriği söz konusu." şeklinde konuştu.

"Globaldeki çalkantılardan çıkışımız, dijitalleşme ile olacak"

Dijitalleşmenin, dünyanın girdiği küresel ekonomik bunalıma çare olabileceğini vurgulayan Pekyörür, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda globalde belli çalkantılar var. Buradan çıkışımız, hem ülkemizde hem de globalde dijitalleşme ile olacak. O açıdan yaptığımız bu yatırımın da Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Bizim platformumuz demokratikleşme anlamında çok önemli rol oynuyor. Bunlardan bir tanesi de aslında reklamların demokratikleşmesi... Geleneksel medyada reklam vermek, özellikle KOBİ'lerin kolaylıkla gerçekleştirebileceği bir şey değil. Bizim platformumuzda reklam ücretleri oldukça düşük ve istediğiniz hedef kitleye doğrudan reklam verebiliyorsunuz. O bakımdan da demokratikleşmenin sağlanabildiğini düşünüyoruz."

"Facebook ile Öne Çıkın" programının ikinci günü, 13 Eylül'de Facebook'un Türkiye'deki yeni topluluk merkezi Facebook İstasyon'da gerçekleştirilecek.

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