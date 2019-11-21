Eyüpsultan Belediyesi, "Öğretmenler Günü"ne özel program düzenleyecek İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Öğretmenler Günü'ne özel program düzenlenecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sahne Öğretmenlerimizin" sloganıyla 22 Kasım Cuma, Eyüpsultan