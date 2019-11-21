İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Öğretmenler Günü'ne özel program düzenlenecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sahne Öğretmenlerimizin" sloganıyla 22 Kasım Cuma, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak programda, ilçedeki öğretmenler sahne alacak. Öğretmenler şarkılar söyleyecek, şiirler okuyacak, gösteri sunacak.
Program kapsamında, nikah salonu önünde klasik müzik dinletisi eşliğinde öğretmen Zübeyde Köksoy'un peçete üzerine resim sergisi gezilebilecek.
Eyüpsultan'da görev yapan öğretmenlerden oluşan koronun konser vereceği, öğretmenlerin sahnede anılarını paylaşacağı etkinliğe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü ve ilçedeki öğretmenlerin katılması bekleniyor.