EXPO 2016 Antalya'nın düğün salonu olduğu iddiası

- Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü: - "EXPO Antalya alanının daha geniş kitlelere tanıtılması ve birçok organizasyona ev sahipliği yapması amacıyla Kongre Merkezi (Şakayık Salonu), Büyük ve Küçük Amfi Tiyatro, iç mekan bahçeleri ile kır aktivite alanı, ko

EXPO 2016 Antalya'nın düğün salonu olduğu iddiası
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, EXPO 2016 Antalya'daki Kongre Merkezinin büyük ve amfi tiyatronun, iç mekan bahçeleri ile kır aktivite alanının konser, festival, fuar gibi etkinlikler için yüksek maliyette kiralandığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden, basında yer alan "Antalya EXPO düğün salonu oldu" yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, EXPO'ların 150 yıldan fazla süredir düzenlendiği, EXPO 2016 Antalya'nın bir bahçecilik EXPO'su olduğu belirtildi.

Açıklamada, alanın Cumhurbaşkanlığı himayesinde, turizme kalıcı bir eser olarak inşa ettirildiği, 121 hektar alana yayılan sergi alanı, kule, kongre merkezi, ülke, il ve ilçe bahçeleri, göl alanı, çocuk oyun alanları, yeme-içme alanları ile Türkiye'nin en büyük tema parkını oluşturduğu vurgulandı.

Giriş ücreti 1 Haziran 2018 itibarıyla kaldırılan alanda hizmet kalitesini artırmak, farklı gruplara daha iyi hizmet verebilmek için ücret tahsilatı yapılan noktalar oluşturulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Nisan 2019'da dört günlük açılış festivali düzenlenerek, EXPO'nun açık olduğu kamuoyuyla paylaşılması hedeflenmiştir. EXPO'nun tanıtımı için 50 bin broşür dağıtımı yapılmıştır. Şehrin önemli noktalarında tanıtım stantları kurulmuştur. 20-23 Nisan 2019'da ilk olarak 'EXPO Festivali' düzenlenmiştir. Birbirinden özel konserler, etkinlikler, yarışmalar ve gösteriler gerçekleştirilmiştir. EXPO Antalya alanının daha geniş kitlelere tanıtılması ve birçok organizasyona ev sahipliği yapması amacıyla Kongre Merkezi (Şakayık Salonu), Büyük Amfi Tiyatro, Küçük Amfi Tiyatro, iç mekan bahçeleri ile kır aktivite alanı, konser, festival, fuar ve benzeri etkinlikler için yüksek maliyette kiralanmıştır. 7 bölge evleri, satış üniteleri, food courtlar ve bazı ülke bahçeleri restoran ve yeme-içme alanı olarak kiralanmıştır. Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi ve Çocuk Adası, çocuklara yönelik etkinlik düzenlenmesi için kiralanmıştır. Cluster ofisleri, ilçe bahçeleri, çeşitli dernek ve kulüplere etkinlik yapılması amacıyla tahsis edilmiştir."

- "Bu yılki ziyaretçi sayımız 300 bin kişi olmuştur"

Alanda bulunan belirli ofislerin değişik faaliyetler için teknik alan iki bölgesinde atıl durumda bulunan binanın ise paintball alanı için kiralandığına değinilen açıklamada, Sucul Bitkiler Çim Alanına mini golf sahası oluşturulduğu vurgulandı.

Protokolle etkinlik günlerinde ve her cumartesi-pazar EXPO Göleti'nde Flyboard gösterisi yapılacağı kaydedilen açıklamada, "Bu yıl 7 aylık ziyaretçi sayımız 300 bin kişi olmuştur. Hedefimiz, EXPO Antalya alanının Antalya ile bütünleşmesini sağlayarak, Türkiye'nin ilk ve tek EXPO'su olan bu büyük yatırımı, fırsata dönüştürmektir. EXPO 2016 Antalya'nın yapılma amacında ve yapısında asla bir değişiklik yapılmamıştır. Doğal dokusu korunarak aslına uygun ilk zamanki dokusunu kaybetmeden vatandaşlarımızın hizmetinde olmuştur, olmaya da devam edecektir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Alanda, 1-18 Eylül'de 26. Uluslararası Opera ve Bale Festivali düzenleneceği ifade edildi.

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