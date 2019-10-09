Evinin penceresinden havaya ateş açan kişi yakalandı ISPARTA - Isparta'da evinin penceresinden silahla havaya ateş eden kişi, yakalandı.Bağlar Mahallesi 2702 Sokak'taki iki katlı binanın üst katında yaşayan Cemil E'nin evinin penceresinden silahla havaya ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye çok s