MERSİN (AA) - Mersin'de kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki mahallede yaşayan 43 yaşındaki Fatma Ar, büyükbaş hayvanlarının bakımını yapıyor, işçi olarak üzüm toplamaya gidiyor, su kabağı oymacılığı kursuna katılarak ürettiği ürünleri satıyor.

Toroslar ilçesine bağlı Musalı Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Ar, güne saat 05.00'de başlıyor.

Ar, ilk olarak evinin hemen altında beslediği 5 büyükbaş hayvanın yemini ve suyunu verip, sütlerini sağıyor. Hayvanların genel bakımlarını da yapan Ar, daha sonra işçi olarak gittiği bağda üzüm topluyor.

Havaların sıcak olması nedeniyle öğle saatlerine kadar bağda çalışıp günlük 70 lira yevmiye alan Ar, günün geri kalanını da boş geçirmiyor.

Eve geldikten sonra evinin gündelik temizliğini yapan ve akşam yemeğini hazırlayan Ar, öğleden sonra ise Toroslar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu/Ortaokulu bünyesinde açılan su kabağı oymacılığı kursuna katılıyor.

Ar, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü kursta ürettiği çeşitli ev dekorasyonu ürünlerini de öğretmeni tarafından açılan sosyal medya hesabı üzerinden satışa sunuyor.





- "Maddi ve manevi çok faydası oluyor"





Fatma Ar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftanın 6 gününün yoğun tempoyla geçtiğini belirterek, günün erken saatlerinde başlayan işlerinin hava kararana kadar sürdüğünü söyledi.

Yorucu geçen günlere zaman içerisinde alıştığını ve artık vaktin nasıl geçtiğini anlamadığını belirten Ar, şöyle devam etti:

''İneklere seve seve bakıyoruz ve besliyoruz. Sadece süt satarak geçinmeye çalışınca elimize bir şey geçmiyor. Bundan dolayı bağa giderek mevsimlik işçi olarak üzüm topluyorum. Oradan gelince de su kabağı kursuna gidiyorum. Yaptığım işlerin maddi ve manevi çok faydası oluyor. Kendimi iyi hissediyorum."

Ar, akşam saatlerinde ise ailesiyle vakit geçirerek dinlenmeye çalıştığını belirterek, gücü yettiği sürece bu tempoyu sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Kenan Sar da okul olarak mahallede her alanda öncü olmayı hedeflediklerini belirterek, "'Velilerimiz hem burada vakitlerini değerlendirsinler, hem de aile bütçelerine katkı sağlasınlar istedik. Su kabağı ürünlerinin turizm alanında çok az bir maliyetle çok fazla kazanç sağladığını gördük. Biz de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde kursumuzu açtık.'' dedi.

Öğretmen Hülya Gök ise mahallede bulunan yaklaşık 25 kadına su kabağı işlemeciliği konusunda eğitim verdiğini bildirerek, kendi yetiştirdikleri ve el emeğiyle şekillendirdikleri kabaklarla aile ekonomisine katkı sunmaya çalıştıklarını vurguladı.