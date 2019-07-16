Eugene Kaspersky, Kuril Adaları'nın sorunlarına dikkati çekiyor

- Kaspersky Üst Yöneticisi Eugene Kaspersky, bir grup çevre gönüllüsü, film yapımcısı ve fotoğrafçıyla birlikte Kuril Adaları'na 12 günlük bir yolculuğa çıktı - Yolculuk ile dünyanın karaya en uzak takımadalarından biri olan tehlike altındaki Kuril Adalar

Eugene Kaspersky, Kuril Adaları'nın sorunlarına dikkati çekiyor
25 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, bir grup çevre gönüllüsü, film yapımcısı ve fotoğrafçıyla birlikte Kuril Adaları'na 12 günlük bir yolculuğa çıktı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, yapılan bu yolculuk ile dünyanın karaya en uzak takımadalarından biri olan tehlike altındaki Kuril Adaları'nın benzersiz ekosistemi ve çevre sorunları hakkında farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Petropavlovsk-Kamchatsky'den başlayan yolculukta Kuril Adaları'na dahil olan Onekotan, Ushishir, Simushir, Urup ve Kunashir adaları ziyaret edilecek.

Düzenlenen yolculuk, gazeteci ve belgesel yapımcısı Renan Öztürk, Taylor Rees, Chris Burkard, Ted Hesser, Jeff Kerby ve Rushi Sugla gibi önde gelen çevre gönüllülerini, macera tutkunlarını, film yapımcılarını ve fotoğrafçıları bir araya getiriyor.

Ekip, Kuril Adaları’nın benzeriz ekosistemini keşfetmenin yanı sıra bölgedeki çevresel etkileri de inceleyecek. Ayrıca, Ushishir Adası'nda kaya tırmanışı da yapılacak. Yolculuğun hikayesi, Kuril Adaları'nın güzelliğini daha geniş kitlelere duyuracak bir belgesel haline getirilecek.

Yolculuğa destek veren WWF-Rusya, ekibe yerel yabani yaşam ve deniz yaşamı hakkında rehberlik ederek bölgede yaşanan çevre sorunlarını anlatacak.


- Benzersiz güzelliğin korunması için desteğe ihtiyaç var


Kuril Adaları'nı ikinci kez ziyaret edecek olan Eugene Kaspersky, daha önce bölgeyi 2014 yılında gemiyle ziyaret etmiş ve adaların el değmemiş vahşi güzelliğine hayran kalmıştı.

Yoğun balıkçılık faaliyetleri, okyanus kirliliği ve diğer çevresel tehditlerle tehlike altında olan Kuril Adaları'na dikkati çekmek kritik önem taşıyor. Dünyanın bu olağanüstü bölgesindeki benzersiz güzelliğin korunması için desteğe ihtiyaç duyuluyor.


- Belgesel


Ekipteki ünlü film yapımcıları tarafından hazırlanacak belgesel, bu adaların inanılmaz doğasını keşfetme fırsatı sunmasının yanı sıra bölgede yaşanan mevcut ekolojik duruma da dikkati çekerek yolculuğun amacını gerçekleştirecek.

Belgeselde ayrıca, Kuril Adaları gibi ulaşılması zor yerler hakkında bilgi edinmek için kullanılan yeni teknolojiler ve bu teknolojilerden herkesin yararlanmasını sağlamak için Kaspersky’nin aldığı güvenlik önlemleri hakkında bilgiler de verilecek.

Yolculuk, Kaspersky’nin çevrim içi teknoloji kültürü dergisi ve film yapım merkezi olan "Tomorrow Unlocked" adlı yeni dijital platformda canlı olarak takip edilecek. Daha iyi bir gelecek için teknolojinin sunduğu imkanların anlatıldığı platformda makaleler, belgeseller ve kısa bilgiler yer alıyor.

Yolculuğu sosyal medyada #fromkurilswithlove etiketiyle de takip etmek mümkün olacak.


- "Farkındalık yaratacağımızı umuyorum"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky, şunları kaydetti:

"Benzersiz iklimi ve nefes kesici manzaralarıyla Kuril Adaları, ziyaret ettiğim en etkileyici yerlerden biri. Bu bölgeyi daha fazla kişinin ziyaret edeceğini umuyorum fakat düzgün bir yolculuk organizasyonu yapılmadan bölgeye ulaşmak zor. Uzak yerleri keşfetme tutkusuna sahip Renan Öztürk’ün Kuril Adaları'na gitme hayali kurduğunu öğrendiğimde onun bu hayalini gerçekleştirmek istedim ve yolculuğa davet etmeye karar verdim. Çevre araştırmaları yapan ve yolculuğun hikayesini çeken bir grup profesyonelle Kuril Adaları'nı keşfetmek harika olacak. Bu yolculuğa verdikleri destek için WWF Rusya'ya da ayrıca teşekkür ederiz. Bize katılacak uzmanlar, yerel yabani yaşam ve deniz yaşamı hakkında bilgiler vererek bölgenin yaşadığı sorunları daha iyi anlamamızı sağlayacak. Bu yolculukla korunmayı hak eden bu olağanüstü yer için farkındalık yaratacağımızı umuyorum.


- "Günümüzde farkındalık bu tür içeriklerle oluşturuluyor"


Renan Öztürk de bu uzak kara parçasının güzelliğini ve kırılganlığını göstermek istediklerini belirterek, "Kalabalığın içinde sesimizi duyurup insanlarda farkındalık yaratmak için bir tekneye atlayıp güzel fotoğraflar çekmek ve bunların basında yer almasını beklemek yeterli olmazdı. Bu yüzden film yapımcıları, fotoğrafçılar ve çevre gönüllülerinden oluşan bir ekiple bu zor ulaşılan yeri anlamlı bir şekilde yansıtacağız. İlk tırmanış ve kapsamlı kara keşfi de dahil olmak üzere tüm yolculuk hakkında bir belgesel hazırlayacağız. Günümüzde farkındalık bu tür içeriklerle oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ
Sürücüler dikkat! Isparta'da bu yolda domuz çıkabilir!
Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...
ISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK
Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi
Rektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı
17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi
Isparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı Şarküteri
7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİM
Isparta Belediye Başkanı'ndan 15 Temmuz Mesajı
17’nci Eğirdir Triatlonu Başladı…2019
Isparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimi
Isparta 15 temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Anıyor
711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira
Isparta'da jandarmadan silah operasyonu
Isparta'nın Kick Boks'taki büyük başarısı 2019
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
Isparta'da kaçak kerevit avına sıkı denetim
Kim ne kadar ödeyecek? MTV borcu hesaplama
Eğirdir'de Triatlon ve Aguatlon Heyecanı 2019
Şeker hastasına erken emeklilik hakkı!
Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor
​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor10 Temmuz 2019
Kuyucaklı kadınların ekmek kapısı "lavanta" Kuyucaklı kadınların ekmek kapısı "lavanta" 10 Temmuz 2019
Isparta işkur'dan önemli duyuru 25 kişi...Isparta işkur'dan önemli duyuru 25 kişi...10 Temmuz 2019
Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiTapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi10 Temmuz 2019
​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var10 Temmuz 2019
711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira12 Temmuz 2019
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltıIsparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı11 Temmuz 2019
ISPARTA DİŞ HEKİMLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİISPARTA DİŞ HEKİMLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİ09 Temmuz 2019
Isparta'da jandarmadan silah operasyonuIsparta'da jandarmadan silah operasyonu12 Temmuz 2019
Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandıŞehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı10 Temmuz 2019
Kim ne kadar ödeyecek? MTV borcu hesaplamaKim ne kadar ödeyecek? MTV borcu hesaplama11 Temmuz 2019
Şeker hastasına erken emeklilik hakkı!Şeker hastasına erken emeklilik hakkı!11 Temmuz 2019
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı14 Temmuz 2019
2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar...2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar...10 Temmuz 2019
Burdurlu askerimiz şehit düştüBurdurlu askerimiz şehit düştü09 Temmuz 2019
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ 3. YILDÖNÜMÜ ANMA ETKİNLİKLERİISPARTA'DA 15 TEMMUZ 3. YILDÖNÜMÜ ANMA ETKİNLİKLERİ10 Temmuz 2019
Isparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimiIsparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimi12 Temmuz 2019
Isparta'daki ikinci el araç ticareti yapanlar dikkat!Isparta'daki ikinci el araç ticareti yapanlar dikkat!09 Temmuz 2019
Eğirdir'de Triatlon ve Aguatlon Heyecanı 2019Eğirdir'de Triatlon ve Aguatlon Heyecanı 201911 Temmuz 2019
Isparta'da 3, 4 ve 6 saat süreyle kesinti olacakIsparta'da 3, 4 ve 6 saat süreyle kesinti olacak09 Temmuz 2019