Etnospor Kültür Festivali'nde Arjantin'in milli sporu pato rüzgarı esecek

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla 3-6 Ekim'de düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin en gözde oyunlarından biri, Arjantin'in milli sporu pato olacak - Ülkesinde 160 yıla uzanan tarihe sahip pato, sp

Etnospor Kültür Festivali'nde Arjantin'in milli sporu pato rüzgarı esecek
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla 3-6 Ekim'de düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin en gözde oyunlarından biri, Arjantin'in milli sporu pato olacak.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Etnospor Kültür Festivali, Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Festival, Arjantin'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen, tüm dünyanın yakından izlediği pato gösterilerine sahne olacak. Arjantin’in en önemli etkinliği olarak dikkati çeken turnuvalarda yer alan takımlar, festival sayesinde Türkiye topraklarında kıran kırana bir mücadele verecek. Ülkenin geleneksel spor dalı olarak varlığını 160 yıl önceki ahengiyle sürdüren ve ülkenin her kesimi tarafından heyecanla takip edilen pato, festivalin en gözde sporlarından biri olarak ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Pato, sporda takım başarısının önemini ortaya koyan bir spor dalı olarak, festivalin bu yılki azim, kararlılık ve mücadele temasını vurgulayacak.

Türkiye ve tüm dünyadaki geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde, Arjantin’in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü ve atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sevenleriyle buluşacak.

Bu yılki Etnospor Kültür Festivali’nin en büyük sürprizlerinden biri de pato-kökbörü mücadelesi olacak. Benzer oyunlar olmaları sebebiyle pato takımı ile Türkiye'nin kökbörü takımı arasında gerçekleştirilecek müsabaka, Atatürk Havalimanı’na gelen ziyaretçilerin nefeslerini kesecek.


- Pato nasıl oynanır?


Pato oyunu, adını İspanyolcada "ördek" olan pato kelimesinden alıyor. Önceleri ördek ile oynanan oyun, günümüzde kulplu top ile oynanıyor. Oyun, minimum 180 metre ve maksimum 220 metre boy, minimum 80 metre ve maksimum 90 metre eninde kurulan sahada oynanıyor. Rakip takımlar, atlı 4'er sporcu ile müsabakayı gerçekleştiriyor. Çapı bir metre olan fileli potaya topu bırakmak sureti ile skor elde etmek oyunun temel amacı olurken, ciddi bir çalışma disiplini gerektiren bu spor, seyir zevki yüksek ve heyecan verici olarak biliniyor.

Oyun 8'er dakikadan 6 set şeklinde oynanıyor. Sporcuların sakatlanması durumunda takımların sadece bir defaya mahsus oyuncu değiştirme hakları bulunuyor. Oyun esnasında ikinci bir oyuncu değişikliği kural gereği mümkün olmadığından ikinci bir sporcunun sakatlanması durumunda takım eksik oyuncu ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Oyunda at değişikliği sınırsız olurken, hakem, bir oyuncuyu faul yapmasından dolayı oyundan 5 dakika süre ile men edebiliyor.

Başlangıçta at ile dörtnala giden sporcunun patoyu yerden alması gerekiyor. Bunu başaramayan bir takım sporcusu nedeniyle başlangıç, rakip takıma geçmiş oluyor. Skor yapan bir takım maça saha kenarından başlarken, oyunda taç ve aut bulunuyor. Müsabaka bitiminde bir takım skor yapana kadar uzatma olan oyunda faulun yapıldığı yere göre 5, 8, 15 metreden penaltı atışları yer alıyor.

Ülke genelinde 600 sporcu tarafından oynanan oyun, çocuk yaşlardan itibaren öğrenilmeye başlanıyor.

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