ABUJA - Etiyopya Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Burtukan Mideksa, televizyondan yaptığı açıklamada, ülkede çarşamba günü düzenlenen referandumda Sidamalıların yüzde 98,51'inin federal bir eyalet için "evet" dediğini bildirdi.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin oy kullandığı referandumun sonucu meclis tarafından onaylandığında Sidama ülkenin 10. eyaleti olacak.

Etnik temelli 9 eyalet ve Addis Ababa ile Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede 80'den fazla etnik grup bulunuyor.

2007'de yapılan nüfus sayımına göre ülkenin yüzde 4'ünü Sidamalılar oluşturuyor.