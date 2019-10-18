ADANA - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Emekli bir diş hekiminin, mesleğe başladığı ilk yıllardan itibaren topladığı asırlık tıbbi malzemeleri Adana'da oluşturulacak müzede sergilenecek.



Müzede, 1840'lı yıllarda kullanılan Ermeni bir dişçiye ait dişçi koltuğundan, eski tıp ve diş hekimlerinin kullandığı aletlere, tıp tarihi kitaplarına ve makalelere kadar binlerce eser yer alacak.



Emekli diş hekimi Profesör İlter Uzel (74), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra yurt içi ve dışında hizmetlerde bulunduğunu kaydetti.



Gülhane Askeri Tıp Akademisinden 1990 yılında kendi isteğiyle albay rütbesiyle emekli olduğunu dile getiren Uzel, ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Diş Hekimliği Fakültesini kurma çalışmaları yürüttüğünü aktardı.

Türkiye'de tıp tarihi ve deontoloji alanında doktora yapan ilk diş hekimlerinden olduğunu belirten Uzel, bugüne kadar 45 kitap yazdığını ve bunlardan antik tıp aletleriyle ilgili çalışmasının Sedat Simavi Tıp Ödülünü aldığını dile getirdi.

Uzel, görev yaptığı sürede eski tıbbi malzemeler başta olmak üzere kitap ve makalelere büyük ilgi duyduğunu ve bunları topladığını kaydetti.

- "Bütün amacım bir tıp müzesi kurmaktı"

Şu anda elinde 10 bin civarında tıp kitabı, 5 bine yakın makale ve binlerce tıbbi malzemenin bulunduğunu dile getiren Uzel, şöyle devam etti:

"Bütün amacım bir müze kurmaktı. Bu kapsamda kendimi bildim bileli eski tıp aletlerini biriktirdim, bunların bir kısmını satın aldım, bir kısmı da bağış yoluyla beni buldu. Hedefim eğitici ve öğretici bir müze oluşmasını sağlamaktı. Bu amaçla birtakım girişimlerde bulundum ve en son Seyhan Belediyesi güzel bir Adana konağını bana tahsis etti. Burada şu an restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bu bina, İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi olarak tescillendi."



Uzel, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından evinde ve diş hekimi olan oğlunun muayenehanesinde olan binlerce tıp malzemesiyle, 10 bin civarında kitap ve 5 bine yakın makalenin müzeye taşınacağını söyledi.

Sertifikalı Türk süsleme sanatçısı ve aynı zamanda Adana Müzesi koleksiyoneri olduğunu belirten Uzel, şunları kaydetti:

"Elimde, binlerce tıp aletinin yanı sıra Atatürk hayattayken alınmış üst çene diş kalıbının kopyası var, 1821'de basılmış tıp kitabı var. Ayrıca 1840'lı yıllarda kullanılmış Ermeni bir dişçiye ait dişçi koltuğu ve diş muayene ünitesi bulunuyor. Bunları müzeye taşımayı istiyorum. Müze sayesinde, kitaplarımı, belgeleri ve literatürleri hem koruyacağız hem de halkın, araştırmacıların kullanımına açacağız. Bu müze, sadece Adana'ya değil tıp camiasına yararlı olur. Aynı zamanda burası hem eğitici hem öğretici bir yer olarak hizmet edecek."

Uzel, restorasyon çalışmasının önümüzdeki yıla tamamlanmasını hedeflediklerini, müzeyi de 14 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi özel bir günde açmayı istediğini sözlerine ekledi.



