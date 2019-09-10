MERSİN - Mersin'de, eski karısı öğretmen Kübra Aşkın'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen sanık hakim karşısına çıktı.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Davut Demir, öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin Barosu ve çeşitli kadın derneklerinin avukatları da hazır bulundu.

Sanık Demir savunmasında, uzun yıllar yurt dışında çalıştığını anlattı.

Aşkın'ın yanına taşınmasını istediğini ancak olumlu yanıt alamadığını savunan Demir, şöyle devam etti:

"Avukatlar aracılığıyla boşandık. Bir gün işten çıktıktan sonra bir kafeteryadan kahve alıp, arabamda oturuyordum. Karşıdan Kübra ile M.Y adlı kişinin geldiğini gördüm. Takip etme gibi bir niyetim yoktu, gideceğim güzergah ile onlarınki aynıydı. Kübra'nın M.Y'yi evine bıraktığını gördüm. Sonrasında arabamla yanına yanaşarak konuşmak istediğimi söyledim. Bana hakaretler etti. 'Konuşalım' demek için elimi çıkardığımda korkup hızlı gitmeye başladı. O sırada arabama çarpınca hakimiyeti kaybettim, o da kaybetti. Arabalardan inince hakaretler etti. Ben de silahla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum, şoka girmiştim."

Demir, olaydan sonra kaçma gibi bir niyetinin olmadığını iddia ederek, polise teslim olduğunu anlattı.

Müşteki avukatların, silahın neden yanında olduğuyla ilişkin soruları üzerine ise Demir, tabancasının uzun süredir aracında olduğunu savundu.

Demir, yine sorular üzerine kafeteryada eski eşini beklemediğini, tesadüfen karşılaştıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Adliye önünde protesto

Duruşma öncesinde Mersin Adliyesi önünde toplanan bir grup, kadın cinayetlerini protesto etti.

Grup adına konuşan Mersin Kadın Platformu Derneği üyesi Derya Narlı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, mahkeme heyetinden "haksız tahrik" ve "duruşmadaki iyi hal" gibi gerekçelerle sanığa indirim uygulamamasını talep ettiklerini dile getirdi.

- Olay

Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olan Kübra Aşkın (37), merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde, 15 Şubat gecesi eski eşi Davut Demir tarafından sokakta silahla vurularak öldürülmüş, zanlı olayın ardından emniyete teslim olmuştu.



Sanığın, otomobiliyle evine giden Aşkın'a, aracıyla önünü keserek kaza yaptırdığı, sonrasında da silahla ateş ettiği iddia edilmişti.