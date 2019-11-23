Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Büyük Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında defnedildi.

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt için öğle vakti Büyük Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri, kızı Bengü Büyükanıt Caymaz ve damadı Ercan Caymaz kabul etti.

Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski Genelkurmay Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, Işık Koşaner ve İlker Başbuğ, eski ordu ve kuvvet komutanlarından Engin Altay, Ergün Saygun, Hurşit Tolon, Çevik Bir, Tuncer Kılınç, eski Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin basın sözcüsü Sevgi Erenerol, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mevcut ve eski başkanları Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yanı sıra emekli askerler, siyasetçiler ve çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından, Büyükanıt'ın naaşı Karacaahmet Mezarlığında defnedildi.

Büyükanıt, tedavi gördüğü hastanede perşembe günü vefat etmişti.

Cenaze namazı öncesinde 1. Ordu Komutanlığında Yaşar Büyükanıt için askeri tören düzenlendi.

Öz geçmişi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 1940'ta İstanbul'da doğdu, 1961'de Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun oldu.

1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Büyükanıt, 1972'de Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra 6. Piyade Tümeninde Harekat Şube Müdürlüğü, Kara Harp Akademisinde öğretim üyeliği, Belçika/Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Yüksek Karargahında (SHAPE) İstihbarat Daire Temel İstihbarat Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Genelkurmay Personel Daire General-Amiral Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1988'de Tuğgeneralliğe terfi eden Büyükanıt, Tuğgeneral rütbesi ile 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İtalya/Napoli'de NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığında (AFSOUTH) İstihbarat Daire Başkanlığı yaptı. 1992 yılında Tümgeneralliğe terfi eden Büyükanıt, Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Yaşar Büyükanıt, 1996'da Korgeneralliğe terfi ederek, 7. Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2000'de Orgeneralliğe terfi eden Büyükanıt, Orgeneral rütbesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığı, 1. Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulundu. Büyükanıt, 28 Ağustos 2006'da atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2008'de emekliye ayrıldı.

Orgeneral Büyükanıt, TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Şeref Nişanı, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibiydi.

Yaşar Büyükanıt, bir çocuk babasıydı.

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