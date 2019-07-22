ANTALYA (AA) - Antalya'da başkasıyla evlenmesine karşı çıktığı eski eşini bıçaklayarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Muratpaşa ilçesinde Gülhanım Doğu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan eski eşi Veysel Yat, hakkında "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianamede, eski eşinin saat kaçta işten geldiğini kızına sorarak öğrenen sanığın apartmanın giriş boşluğunda maktulü beklemeye başladığı belirtildi.

Kadının 01.37'de servisten inerek apartmana girdiği sırada eski eşinin saldırısına uğradığı kaydedilen iddianamede, Gülhanım Doğu'nun 6 bıçak darbesiyle ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede öldüğü anlatıldı.

İddianamede, sanığın ödünç araçla olay yerine geldiği, maktulün yolunu gözlediği ve telefonu suç saatinde özellikle kapalı tutması dolayısıyla cinayeti tasarlayarak işlediği kanaatine varıldığı ve bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Maktulün kızı T.A. ise iddianamede yer alan ifadesinde, anne ve babasının 4 yıl önce ayrıldıklarını belirtti.

Annesinin M.P. ile evlenme planları yaptığını ve aynı eve taşındıklarını aktaran T.A, "Kız kardeşim de onlarla aynı evde yaşamaya başladı. Babam bunu hazmedemedi. M.P. ile evlenmesi halinde annemi öldüreceğini söyledi. Babam daha önce de annemi 'Sana kızının düğününü göstermeyeceğim, seni öldüreceğim' diye tehdit etmişti. Olaydan bir gün önce annemle telefonla görüştüğümde, 'Kız kardeşin babanda kalacakmış. Babanın benden istediği bir can, onu da alsın kurtulayım' demişti. Annemin, babam tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum." şeklinde ifade verdi.

Sanık Veysel Tat ise iddianamede yer alan ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek suçsuz olduğunu savundu.

Kızılarık Mahallesi'nde 29 Nisan'da, "Benden başka birisiyle evlenemezsin." diyerek tehdit ettiği eski eşi Gülhanım Doğu'yu (46) bıçaklayan Veysel Tat (51) tutuklanmış, ağır yaralanan Doğu, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetmişti.







