Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

- Antalya'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı

Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
1 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - Antalya'da başkasıyla evlenmesine karşı çıktığı eski eşini bıçaklayarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Muratpaşa ilçesinde Gülhanım Doğu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan eski eşi Veysel Yat, hakkında "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianamede, eski eşinin saat kaçta işten geldiğini kızına sorarak öğrenen sanığın apartmanın giriş boşluğunda maktulü beklemeye başladığı belirtildi.

Kadının 01.37'de servisten inerek apartmana girdiği sırada eski eşinin saldırısına uğradığı kaydedilen iddianamede, Gülhanım Doğu'nun 6 bıçak darbesiyle ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede öldüğü anlatıldı.

İddianamede, sanığın ödünç araçla olay yerine geldiği, maktulün yolunu gözlediği ve telefonu suç saatinde özellikle kapalı tutması dolayısıyla cinayeti tasarlayarak işlediği kanaatine varıldığı ve bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Maktulün kızı T.A. ise iddianamede yer alan ifadesinde, anne ve babasının 4 yıl önce ayrıldıklarını belirtti.

Annesinin M.P. ile evlenme planları yaptığını ve aynı eve taşındıklarını aktaran T.A, "Kız kardeşim de onlarla aynı evde yaşamaya başladı. Babam bunu hazmedemedi. M.P. ile evlenmesi halinde annemi öldüreceğini söyledi. Babam daha önce de annemi 'Sana kızının düğününü göstermeyeceğim, seni öldüreceğim' diye tehdit etmişti. Olaydan bir gün önce annemle telefonla görüştüğümde, 'Kız kardeşin babanda kalacakmış. Babanın benden istediği bir can, onu da alsın kurtulayım' demişti. Annemin, babam tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum." şeklinde ifade verdi.

Sanık Veysel Tat ise iddianamede yer alan ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek suçsuz olduğunu savundu.

Kızılarık Mahallesi'nde 29 Nisan'da, "Benden başka birisiyle evlenemezsin." diyerek tehdit ettiği eski eşi Gülhanım Doğu'yu (46) bıçaklayan Veysel Tat (51) tutuklanmış, ağır yaralanan Doğu, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetmişti.



Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta hasta popülasyonu en yüksek illerden
Uluborlu Kiraz Festivali Konserinde coştu
Isparta Belediyesi'nden ödeme noktaları için önemli duyuru!
Isparta'da kurban kesim ekibi oluşturuldu
Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü
Isparta'da düğüncülere özel makyaj seti kampanyası
Isparta'da plise sineklik ve panjur sistemleri
TARİHİ PINAR PAZARI TURİST AKININA UĞRAYACAK!...
BURDUR'DA DEPREM! İŞTE SON DEPREMLER
Isparta'da temiz bir çevre için el ele yürüdüler
Dul eş, emekli bile olsa ölüm aylığı alır
Kira zam oranı belli oldu! 2019
Lokmacho Isparta Şubesi açıldı
Yalvaç'ta dilenci operasyonu
Burdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü Başlık
FETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktı
Bağ-Kur'luya 3 müjde birden
İş arayana 900 lira destek
Isparta haber : Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
Başkan Gök,Eğirdir Devlet Hastanesi inşaatını inceledi
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı
​ISTEM’de acı reçete ortaya çıktı
Isparta'da Trafik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Isparta’da muhtarlar toplantısında özlenen tablo
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Eğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldüEğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldü17 Temmuz 2019
Isparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındıIsparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındı18 Temmuz 2019
Isparta'ya sanatçı yağmuruIsparta'ya sanatçı yağmuru17 Temmuz 2019
Isparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölüIsparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü18 Temmuz 2019
Isparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölüIsparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü18 Temmuz 2019
Bağ-Kur'luya 3 müjde birdenBağ-Kur'luya 3 müjde birden20 Temmuz 2019
Burdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü BaşlıkBurdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü Başlık20 Temmuz 2019
Yalvaç'ta dilenci operasyonuYalvaç'ta dilenci operasyonu20 Temmuz 2019
Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...16 Temmuz 2019
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladıIsparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı19 Temmuz 2019
Dul eş, emekli bile olsa ölüm aylığı alırDul eş, emekli bile olsa ölüm aylığı alır21 Temmuz 2019
''Isparta'da tedavi altına alınan yeğenim ise bitkisel hayatta"''Isparta'da tedavi altına alınan yeğenim ise bitkisel hayatta"21 Temmuz 2019
Isparta'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazaIsparta'da otomobil ile cipin çarpıştığı kaza18 Temmuz 2019
Kira zam oranı belli oldu! 2019Kira zam oranı belli oldu! 201921 Temmuz 2019
Birçok vatandaş bilmiyor! Başvurun: Aylık 275 lira...Birçok vatandaş bilmiyor! Başvurun: Aylık 275 lira...19 Temmuz 2019
ISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEKISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK15 Temmuz 2019
FETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktıFETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktı20 Temmuz 2019
BURDUR'DA DEPREM! İŞTE SON DEPREMLERBURDUR'DA DEPREM! İŞTE SON DEPREMLER21 Temmuz 2019
BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!17 Temmuz 2019
Isparta'da yük treni ile kamyon çarpıştıIsparta'da yük treni ile kamyon çarpıştı17 Temmuz 2019