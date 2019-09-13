Eski başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.

Davutoğlu, Beysukent'teki çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında, başarısı için emeklerini ve bütün varlıklarını ortaya koydukları AK Parti'den ihraç talebiyle karşı karşıya kalacaklarını hayal bile edemediklerini dile getirerek, kendilerini derinden etkileyen bu şartlar altında düşüncelerini paylaşmak istediklerini belirtti.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren ülkeye büyük hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, "Bu hareketi yaşatan en büyük etken milletin umuduna kaynak ve duasına layık olmasıdır." dedi.

Son yıllarda AK Parti'nin değer, söylem ve politikalardan uzaklaştığını ileri süren Davutoğlu, adaletten kalkınmaya her alanda sorunların baş gösterdiğini iddia etti. Davutoğlu, AK Parti yönetiminin öncelikleri, söylemleri ve politikalarının değiştiğini öne sürdü.

Davutoğlu, genel başkanlığı bıraktığı günden itibaren AK Parti'de ve ülke yönetiminde gözlemledikleri aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak en yetkili makamlarla paylaştıklarını söyledi.

"Ahdimize her zaman sadık kaldık"

Ne tespit ve eleştirilerine "yanlış veya yalan" denildiğini ne de çağrılarına kulak verildiğini anlatan Davutoğlu, "Konuşmalarımıza, açıklamalarımıza ve ifadelerimize önyargısız bir şekilde bakıldığında hiçbir hakaret, ima, tahkir ve tehdidin olmadığı görülecektir. Genel başkanlığı bıraktığımız gün dile getirdiğimiz ahdimize her zaman sadık kaldık. Ahdin muhataplarının da aynı olgunluk ve ahlakla davranmalarını bekledik. Sözlerimiz açık, tespitlerimiz net, tavsiyelerimiz samimiydi." diye konuştu.

İhraç süreci başladığında gerekçeyi beklediklerini aktaran Davutoğlu, "Merkez Disiplin Kurulunun tebligatları ulaştığında bir kez daha derin bir hüzün ve utanç duygusu yaşadık." ifadesini kullandı. Davutoğlu, ihracın hiçbir somut gerekçeye dayanmadığını iddia etti.

Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

"AK Parti içerisinde iç muhasebe, ortak akıl ve istişare kanallarının tamamıyla kapalı olduğu ve içeride bir dönüşüm imkanının kalmadığı ortadadır. Bu gelişmeler bize siyasi hayatımızda savunduğumuz temel ilkelerin ve hedeflerin her iyi niyetli eleştiriyi ve tavsiyeyi ihanet ve düşmanlık olarak gören mevcut yönetim altında, AK Parti'de gerçekleştirmenin imkanı kalmadığını göstermiş bulunmaktadır. İşletilen sürecin tüzük kurallarının uygulandığı hukuki bir işlem değil, sonucu baştan yazılmış bir senaryo olduğu aşikardır. Bu çerçevede, AK Parti'nin vefakar tabanını ülkenin her yanında omuz omuza iki seçim mücadelesi verdiği ve demokrasi tarihimizin en yüksek oyu ile birlikte büyük bir onur yaşadığı kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz."

Yeni bir siyasi hareket inşa etmek için yola çıkmanın hem tarihi bir sorumluluk hem de millete karşı yükümlülüklerinin gereği olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Bu çerçevede, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, bu ülkenin geleceği için yüreği çarpan ve sorumluluk hisseden herkesi ve her kesimi ortak akıl çerçevesinde bir araya gelmeye ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Davutoğlu'nun yanı sıra ihracı istenen Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Nedim Yamalı ve Selim Temurci ile 24. Dönem Milletvekili Feramuz Üstün de AK Parti'den istifa etti.

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