ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, eşinin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.
Enver Aydın (69), 07 ACZ 124 plakalı otomobiliyle Avsallar Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada yanlışlıkla fren yerine gaz pedalına basınca aracın arkasındaki eşi Döndü Aydın'a (75) çarptı.
Ağır yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Enver Aydın, işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.