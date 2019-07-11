ADANA (AA) - Adana'da, eşini ve kayınpederini öldürdüğü, kayınvalidesini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan astsubay tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda Cemal Ü'ye (58) ait apartman dairesinde, eşi Büşra G'yi (21) ve kayınpederi Cemal Ü'yü tabancayla vurarak öldürdüğü, kayınvalidesi Sultan Ü'yü (52) de yaraladığı ileri sürülen astsubay Ertuğrul G'nin (22), Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen Ertuğrul G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayın, zanlının, yorgun olduğunu söyleyerek kayınpederinin evinden erken ayrılmak istemesi üzerine eşiyle tartışması, kayınpederi ile kayınvalidesinin de tartışmaya dahil olması sonucu gerçekleştiği ileri sürüldü.

Yaşamını yitiren baba ile kızının cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.



