Eşi ve kayınpederini öldüren astsubayın yaraladığı kayınvalidesi de öldü Adana'da tabancayla eşi ve kayınpederini öldüren astsubayın yaraladığı kayınvalidesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartman dairesinde 9 Temmuz'da damadı Astsub