KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilde eşi tarafından silahla başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki Müberra K'nin organları 5 hastaya umut oldu.

Gaziantep'te görevli uzman çavuş G.K'nin (26), 9 Temmuz'da yakınlarının düğünü için gittikleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin içinde silahla başından vurarak ağır yaraladığı Müberra K'nin (24), tedavi gördüğü Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin görüştüğü ailenin, genç kadının organlarının bağışlanması için onay vermesi üzerine Müberra K'nin karaciğeri, korneaları ve böbrekleri uzman hekimlerce alınarak organ bekleyen 5 hastaya nakledilmek üzere Gaziantep, Malatya, İstanbul ve Antalya'ya gönderildi.

Olayın ardından gözaltına alınan G.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.