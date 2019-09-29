Eşi tarafından kamyonetten atıldığı iddiası ADANA - Adana'da eşi tarafından kamyonetten atıldığı ileri sürülen kadın yaralandı.Alınan bilgiye göre, D-400 kara yolunda bir kadının kamyonetten düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Medine E'yi (31) Adana Ş