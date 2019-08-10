Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı

Trabzon'da terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ün şehit düşmesinin ardından bölgedeki operasyonlarını daha da artıran güvenlik güçleri, PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe indirdi.

Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı
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Isparta Düğün Salonları

GRESUN (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün kanı, bölgedeki operasyonlarını daha da yoğunlaştıran güvenlik güçleri sayesinde yerde kalmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz'e açılmak isteyen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla, örgütün bölgedeki faaliyetleri bitme noktasına getirildi.

Doğu Karadeniz kırsalı ve civarında son yıllarda, aralarında İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı, mavi ve gri kategoride bulunan sözde bölge sorumlularının da yer aldığı teröristlerden 10'u etkisiz hale getirildi, 1'i yaralı ele geçirildi, 4'ü ise teslim oldu.

Yöre insanının da desteğiyle, güvenlik güçlerinin tüm bölgeye yayılan hava destekli arama tarama faaliyetleri sonucu örgüt üyelerinin hareket alanları kısıtlandı. Rahat hareket edemeyen ve yiyecek bulmakta güçlük çeken teröristler, bir bir etkisiz hale getirildi.

Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır, 15 Temmuz 2018'de güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi. Aynı operasyonda "Rodi" kod adlı terörist Levent Dayan da etkisiz hale getirildi.

"Zeynel" kod adlı Yakışır'ın, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.

Yakışır'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgedeki örgüt üyelerine elebaşılık yaptığı belirtilen, kırmızı kategorideki "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner de 22 Ağustos 2018'de, "Sorej" kod adını kullanan İran uyruklu teröristle Gümüşhane'de ölü ele geçirildi.

Giresun, Tunceli ve Erzincan'daki operasyonlar

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de düzenlenen operasyonda, gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerin de Bülbül ve Astsubay Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldığı belirlendi.

Güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda, Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında 13 Eylül 2018'de sıcak temas sağlanan "Çiyager" kod adlı Serdar Bekmez etkisiz hale getirildi.

Sözde Karadeniz açılım grubunda yer alan örgüt üyelerinden 3'ü de Tunceli ve Erzincan'da etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de bir süre önce etkisiz hale getirilen teröristlerden, arananlar listesinde mavi kategoride bulunan "Serhat" kod adlı Celal Kaya'nın, 2011-2016 arasında sözde bölge sorumlusu olduğu ve birçok eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

Öte yandan, Erzincan'da, sözde grupta olduğu belirlenen bir terörist de çıkan çatışmada yaralı yakalandı.

Teröristlerden 4'ü teslim oldu

Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlar nedeniyle bölgede barınmakta ve yiyecek bulmakta güçlük çeken örgüt üyelerinden "Aram" kod adlı Mustafa Toluca Ekim 2017, "Agit Van" kod isimli Hasan Demir ise Aralık 2017'de Giresun'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mayıs 2019'da da "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Dudkanlu ile "Aras" kod adlı Aras Aslan, Giresun'un Espiye ve Güce ilçeleri kırsalındaki operasyonlarda teslim oldu.

Teslim olanların ifadeleri grubu ve faaliyetlerini deşifre etti

Teslim olan örgüt üyeleri, ifadelerinde PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubu ile faaliyetleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Bu bilgiler doğrultusunda güvenlik güçleri, açılım grubunda ismi geçen PKK'lıları etkisiz hale getirdi.

Yine tespit edilen çok sayıda sığınak ve depo ile malzemeler de imha edildi.

Yeni grupların gelişleri önlendi

Sözde Karadeniz açılım grubu etkisiz hale getirilen örgütün, bölgeye yeni gruplar göndermeye çalıştığı ancak güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucu sızma girişimlerinin önlendiği öğrenildi.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde güvenlik güçlerinin, Giresun, Trabzon, Gümüşhane başta olmak üzere bölge genelinde arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

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