MERSİN - Erdemli Devlet Hastanesi ekipleri, "Evde Sağlık Hizmetleri" kapsamında günde 50 hastaya konuk oluyor.

Hastanenin "Evde Sağlık Hizmetleri Birimi"nin sorumlusu Doktor Mustafa Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedaviyi hastaların ayağına götürdüklerini söyledi.

Haftada 50 hastaya konuk olduklarını, bugüne kadar 797 vatandaşa ulaştıklarını belirten Uçar, "Tedavi için evine gideceğimiz hastalarımızı önceden arayarak geleceğimizi bildiriyoruz. Evinde görüştüğümüz her hasta ve hasta yakınından çok güzel tepkiler alıyoruz." dedi.