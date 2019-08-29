MERSİN - Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonuyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 13. Etap ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda programın ana amacının kırsal alanda gelir düzeyinin arttırılması olduğunu söyledi.







Kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin arttırılmasının amaçlandığını vurgulayan Yıldız, program kapsamında yüzde 50 hibe desteği sağlandığını belirtti.

Yıldız, programla ilgili ayrıntılı bilgiler vererek, yatırım yapmak isteyen kırsaldaki çiftçilerin kurum ile irtibata geçmelerini beklediklerini kaydetti.